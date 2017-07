Een nieuwe rage in Amerika: #DriveByDunkChallenge

Hier een challenge die ook echt een challenge is: Drive by Dunk Challenge. In Amerika neemt het rap toe in populariteit en dat is niet alleen omdat het er gewoon tof uit ziet en het knap is, maar ook omdat er daadwerkelijk een beetje ervaring nodig is om deze challenge echt goed uit te voeren.

Uitdaging

Weet je nog die zomer waarin onze tijdlijn vol stond met de Ice bucket challenge? En natuurlijk ken je ook de Mannequin challenge nog! Leuk en grappig enzo, maar er kwam ook commentaar op. Voornamelijk doordat het woord 'challenge' (uitdaging) aan de rages toegevoegd werd. Want kan niet iedereen een emmer met ijs over zichzelf gooien? En kan niet iedereen gewoon even tien seconden stil blijven staan?

Hier een uitdaging die niet iedereen aan kan: een basketbal door een ring gooien.

Dunken

Het enige dat je nodig hebt is een auto, een chauffeur/cameraman, een basketbal en een basketbal net (op het terrein van iemand anders). Drive by Dunk Challenge is dan eigenlijk vrij simpel: je rijdt rond tot je chauffeur een basketbalnet voor je uit kiest, dan stap je uit en wat volgt is vrij logisch: je dunkt de bal door het net.

Video

In Amerika is deze challenge al ontzettend populair en wellicht ook wat makkelijker uit te voeren aangezien daar op elke oprit een basketbal net hangt. Zelfs beroemde basketballers doen actief mee met de challenge. Maar in Nederland is het vast en zeker ook goed te doen. Stuur je ons je video?

Een goed voorbeeld is deze video, waarin en perfect gedunkt wordt, en de kinderen hilarisch reageren! Succes!