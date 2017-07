BBQ’en op 20 meter hoogte?

Hoeveel heb jij over voor een stukje vlees? In Brazilië hebben ze heel wat over voor een typische Braziliaanse churrasco.

Zo’n 90 Brazilianen hebben afgelopen weekend genoten van een typische Braziliaanse barbecue op grote hoogte. De barbecuetafel hing namelijk aan een verlaten brug, zo’n 20 meter boven de grond. De enige manier om het vlees te bereiken was om naar beneden te abseilen.

Het doel was om met zoveel mogelijk mensen in de lucht aan een dinertafel te zitten en zo een nieuw wereldrecord te vestigen. Guinnes World Records heeft nog niet bevestigd dat het record is gehaald.