Virals: Wie herkent deze kattendief?

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de opmerkelijkste en/of leukste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van dinsdag.

Kattendief gezocht

Waarom zou je in hemelsnaam een kat stelen? Ja, dat vroegen wij ons ook af. Een vrouw uit het Amerikaanse Newberg keek vreemd op toen ze op camerabeelden zag hoe haar vermiste kat door een wildvreemde vrouw werd meegenomen.

Aanvankelijk dacht Elizabeth Sides dat haar kat was opgepeuzeld door een coyote of een ander dier. Toen ze de beelden van haar bewakingscamera terugkeek, kwam ze erachter dat het anders zat. Daarop is namelijk te zien hoe een vrouw haar Sedan parkeert, kat Sevi oppakt en vervolgens meeneemt.

Elizabeth deelde de beelden maandagmiddag op Facebook in de hoop erachter te komen wie de dief is.

Eland zorgt voor onrust

Een eland zorgde maandag in het Amerikaanse Colorado voor nogal wat consternatie door een winkelcentrum in te rennen.

De eland was op vaderdag ook al in de buurt gespot. Het dier kon worden verdoofd, waarna iedereen weer rustig kon winkelen.

Kat en Varken

Wat lief! Kat en varken zijn helemaal gek op elkaar en genieten ervan elkaar te knuffelen.

Onderstaande beelden zijn zondag door Santuario Igualdad op Facebook geplaatst. Op het moment van schrijven hebben al bijna 5,5 miljoen mensen de video bekeken.