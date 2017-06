Virals: Losgebroken stier gespot in Amsterdam

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste video's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van vrijdag.

Losgeslagen

Een stier slaagde er vrijdagochtend in te ontsnappen uit een slachthuis op de Jan van Galenstraat in Amsterdam. De politie slaagde er na een half uur in het dier te vangen.

De stier liep een poosje vrij rond en werd onder meer gespot op de Burgemeester de Vlugtlaan. Hieronder zijn beelden te zien van het moment waarop de politie de stier met behulp van een lokkoe weet te vangen.

Woods

De politie heeft videobeelden vrijgegeven van Tiger Woods op een politiekantoor. De wereldberoemde golfer werd maandag gearresteerd wegens rijden onder invloed. In een statement stelde Woods dat hij niet dronken was maar dat zijn toestand kwam door een 'onverwachte reactie op voorgeschreven medicijnen'.

Gevecht

De verhouding schildpad framboos blijkt een lastige. Het kleine reptiel levert een ware titanenstrijd om maar een klein hapje te eten van een aardbei en een framboos.