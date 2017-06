Verbazing over Henk en Nies in Ik Vertrek

Het mocht dan wel een herhaling zijn, mensen stemden donderdagavond opnieuw massaal af op het programma ‘Ik vertrek’. Daarin waren Henk en Nies Vreekamp te zien, die het avontuur aangingen en naar het altijd gezellige Pauline am See trokken.

Geen toeristische trekpleister

Pauline am See zei je? Tja, niet bepaald de meest toeristische trekpleister van Duitsland. En daar kwamen Henk en Nies na hun vertrek ook achter. Dat de twee zich niet wat beter hadden voorbereid en bijvoorbeeld even hadden uitgezocht wat er in de nabije omgeving allemaal te beleven viel, verbaasde de ruim 1 miljoen kijkers. Zie hieronder wat mensen allemaal aan te merken hadden op Henk en Nies.

De grote vraag is natuurlijk hoe het nu met het Nederlandse stel gaat. Op de website van avrotros doen de twee hun verhaal: ,,Hier in het zonnige Mücheln gaat het leven in een rustig tempo door bij Pauline am See. Er zijn twee vakantiewoningen in de verhuur, die zeer goed geboekt worden”, zo stellen ze.

Gezondheidsproblemen

Wel moet er nog wat heel wat opgeknapt worden, maar dat gaan Henk en Nies niet meer doen: ,,Omdat Henk wat gezondheidsproblemen heeft gehad, heeft zijn kracht flink afgenomen en gaat het niet meer lukken. Wij krijgen het niet meer af. Daarom hebben we besloten om dit monumentje, nadat we er 10 jaar veel plezier aan hebben beleefd te verkopen en wat kleiner te gaan wonen.”

Volgens Henk en Nies gaat het in het gebied economisch een stuk beter: ,,Toen wij dit kochten, woonden er alleen maar oude mensen om ons heen. Inmiddels woont er een aantal jonge gezinnetjes met kinderen. Heel gezellig.”