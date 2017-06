TV-fragment: Stephan in tranen om verkochte flessen

De Familie Pos uit ‘Helemaal het Einde’ heeft de zinnen gezet op het verkopen van hun eigen bubbels uit Chili. Maar daarvoor moet wel iemand gevonden worden die de 'posecco' ook af wil nemen.

Emoties bij Stephan

Om dat voor elkaar te krijgen is moeder Ilona afgereisd naar Nederland. Stephan belt haar op in de hoop dat er een deal is. Als er 15.000 flessen verkocht blijken te zijn, is hij door het dolle heen. En dan wordt hij plots overmand door emoties.

Daar staat Stephan zelf ook van te kijken: „Het is echt niet te bevatten man, echt niet. Het zijn focking flessen man, moet je me zien zitten hier”, zegt hij. „Dit had ik echt niet verwacht.”