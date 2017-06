Tv-avond: Tania Kross in tranen bij de Beste Zangers

Of er nog iets op tv is deze zaterdagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste of apartste programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Tania Kross in tranen bij De Beste Zangers

Operazangeres Tania Kross lijkt ontroostbaar als Anita Meyer voor haar zingt in De Beste Zanger van Nederland. Ook de andere deelnemers aan het muzikale programma weten niet waar ze moeten kijken als Anita haar gouden strot opentrekt.

Waar en wanneer: zaterdag om 20.25 uur op NPO 3

Papegaaien in de stad: 'Daar gaat je oogst!'

Het blijft een raar gezicht: exotische vogels als de halsbandpapegaai in de grote stad. In Amsterdam zijn de vogels in ieder geval veelvuldig te vinden. Misschien dat er ooit een paar ontsnapt zijn uit Artis, inmiddels is het een hele kolonie. En ze doen zich tegoed aan alles wat de stad te bieden heeft; wat niet bij iedereen in goede aarde valt. Te zien in Stadsmormels.

Waar en wanneer: zaterdag om 22.05 uur op NPO 1

Dylan en Marit door de modder

YouTuber Dylan Haegens en zijn vriendin Marit kroelen vanavond door de modder tijdens Mud Masters VIPS. Niet zomaar natuurlijk, maar voor het goede doel. Halen ze de run, dan zamelen ze geld in voor KNGF Geleidehonden. Ze hebben zich in elk geval goed voorbereid.

Waar en wanneer: zaterdag om 20.30 uur op SBS 6