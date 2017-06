Tv-avond: Sportvrouwen over borsten in Bureau Sport

Of er nog iets op tv is deze vrijdagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste of apartste programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Sportvrouwen over het wegtrainen van borsten

Het nieuwe seizoen van Bureau Sport staat helemaal in het teken van sportvrouwen. Een onderdeel dit seizoen is kroegpraat, waarin steeds drie bekende sportsters een biertje (of AA'tje) drinken bij barmannen Erik Dijkstra en Frank Evenblij. In de uitzending van vanavond hebben de sportvrouwen het over hun borsten en wat het sporten daarmee kan doen, en dat blijkt niet alleen voor de dames zelf een dingetje...

Waar en wanneer: elke vrijdag om 20.20 uur bij de VARA op NPO 3.

Spike wil een nieuwe gitaar

Di-rect gitarist Spike is een echte muziekfreak. Dat blijkt wel uit zijn wens om bij het bouwen van een eigen instrument niet voor zomaar een gitaar te gaan, maar voor een dubbel exemplaar waarin de gewone elektrische gitaar gecombineerd dient te worden met een elektrische sitar. Maar of dat gaat lukken, is nog maar helemaal de vraag...

Waar en wanneer: elke vrijdag om om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2

Ryan Gosling is opeens vader

Ryan Gosling speelt Luke, een professionele motorrijder die erachter komt dat hij een zoon heeft bij zijn ex-vriendin Romina (Eva Mendes), met wie het al een jaar uit is. Omdat hij er toch wil zijn voor zijn zoontje, besluit hij geld te verdienen door bank te beroven. Maar of dat nou zo'n goed idee is...?

Waar en wanneer: vanavond om 21.50 uur op NPO 3