TV-avond: Rocken met de Belgen

Of er nog iets op tv is deze zondagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste of apartste programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

De wei van Werchter

Tegen de 40 procent van de 80.000 bezoekers van het Belgische festival Rock Werchter komt uit Nederland. Deze zondag wordt het festival afgesloten. Wie niet naar Werchter is afgereisd, kan thuis meegenieten. De Belgische tv is er de hele avond bij. Of afsluiter Foo Fighters toestemming heeft gegeven om live beelden uit te zenden, was op het moment van schrijven nog niet bekend.

Waar en wanneer: 20.15 uur op Canvas

Imagine Dragons speelde donderdag al op de Werchter wei en ontmoette hun grootste fan:

Snikken met Ten Brink

Ach, we tippen hem gewoon weer eens voor een goede snik op de zaterdagavond. All You Need Is Love van Robert ten Brink is niet van de buis weg te denken natuurlijk, dus we gaan er gewoon weer eens voor zitten. Onlangs werd Ten Brink in RTL Late Night nog aandoenlijk door zijn dochters geëerd met het lied, je raadt het al, All You Need Is Love.

Waar en wanneer: 20.00 uur op RTL 4

Wielerheld Hennie Kuiper

Hij won Olympisch goud, hij werd wereldkampioen en hij won grote klassiekers als Parijs – Roubaix (zie het filmpje). Hennie Kuiper is een van de grootste wielerhelden die ons land voortbracht, maar die ene titel won hij nooit: de Tour de France. Andere Tijden Sport zocht uit hoe dat nou toch kon.

Waar en wanneer: 22.15 uur op NPO 1