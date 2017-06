TV-avond: Oranjerecord Wesley Sneijder

Wat komt er vrijdag op de buis? Metro geeft je elke dag drie kijktips voor diegenen die de avond op de bank willen doorbrengen.

131 keer Wesley

Drie vragen over het Nederlands Elftal vrijdagavond: pakt Oranje op simpele wijze drie punten van het nietige Luxemburg? Hoe debuteren bondscoach Dick Advocaat en zijn assistent Ruud Gullit? En houdt Advocaat zich aan zijn belofte en laat hij Wesley Sneijder in de basis starten en zo met 131 interlands recordinternational worden? De WK-kwalificatiewedstrijd in De Kuip is vanaf 20.00 uur te zien op NPO 3.

Humberto met vakantie

Humberto Tan presenteert zijn laatste RTL Late Night voordat hij van een vakantie gaat genieten. Maandag wordt hij vervangen door Beau van Erven Dorens voor een zomereditie. Eén van de gasten (RTL 4, 22.30 uur) is op het moment van schrijven bekend, dat vertelde zij vanmorgen namelijk zelf in Metro: Christina Curry.

Finale debatterende jongeren

2500 jonge debaters zijn de afgelopen maanden de mondelinge strijd met elkaar aangegaan. Vrijdagavond is het in Op Weg Naar Het Lagerhuis tijd voor de finale (19.20 uur, NPO 2). Scholieren van het Groningse Praedinius Gymnasium en van De Nassau in Breda nemen het tegen elkaar op en met bekende debaters, zoals Kamerlid Theo Hiddema. Tweede Kamer-voorzitter Khadija Arib leidt de jury.