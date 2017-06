Tv-avond: Oma's wijze les voor Dennis van der Geest

Of er nog iets op tv is donderdagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste of apartste programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Wijze les voor Dennis van der Geest

Oud-jodoka Dennis van der Geest reist inmiddels al een paar weken de wereld rond met een groep 80-jarigen voor het programma De Wereld Rond Met -jawel- 80-jarigen. Ze vliegen, varen, rijden en vervullen wensen, maar zo nu en dan is er ook tijd voor een goed gesprek. Zoals Dennis had met deze wijze oude dame, die hem een levensles leert waar hij nog wel even mee vooruit kan.

Waar en wanneer: vanavond om 21.30 uur op SBS 6

‘Broers zijn het beste voorbehoedsmiddel’

De mooie Evi Hanssen moet ook als jongedame erg gewild zijn geweest bij de jongens in het Belgische Zoersel, maar erg makkelijk was de BNN-presentatrice niet te krijgen. Verliefde jongens moesten namelijk eerst langs haar broers, en dat was nog niet zo eenvoudig. Dat vertelt de Vlaamse in de nieuwste aflevering van Celebrity Stand-Up.

Waar en wanneer: vanavond om 22.00 uur op Comedy Central

De wondere onderwaterwereld

Mobiel uit, kop thee erbij, voeten op tafel en kijken naar David Attenboroughs natuurdocumentaires. Die stem, die wijsheid - die man weet echt alles - en dan heb ik het nog niet eens over de beelden. Op Canvas start vanavond zijn BBC-serie over het Great Barrier Reef. David neemt ons mee in de lucht maar ook op een boot.

Waar en wanneer: vanavond om 22.05 uur op Canvas