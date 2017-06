Tv-avond: Muscialster zoekt man. Naakt.

Of er nog iets op tv is vanavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste of apartste programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Naakte musicalster zoekt man

De volgende in het rijtje bekende Nederlanders die naakt de ware probeert de vinden in het RTL 5-programma Adam zkt. Eva VIPS is musicalster Chaira Borderslee. De donkere schone brak door in de musical Aida, maar in de liefde is er nog altijd geen doorbraak geweest. Naakt hoopt de nu de liefde van haar leven te vinden, maar zal de man die RTL 5 voor haar heeft uitgezocht wel voldoen aan haar ideaalplaatje van 'grote, blonde man met blauwe ogen'...?

Waar en wanneer: vanavond om 20.30 uur op RTL 5

Bertie over lesbo's in Zeeland

Boerin Bertie uit Boer Zoekt Vrouw schnabbelt wat af. Sinds haar deelname aan het KRO-NCRV-datingprogramma duikt de Zeeuwse landbouwer met enige regelmaat op in andere programma's. Na Expeditie Robinson is het nu de beurt aan Comedy Central's Celebrity Stand-Up. Van Lesbo's in Zeeland tot 'dikes' waar je maar een keer een vinger in steekt; Bertie neemt duidelijk geen blad voor de mond als ze zich van haar meest grappige kant laat zien.

Waar en wanneer: vanavond om 22.00 uur op Comedy Central

Xander verklapt het goede antwoord

Niets irritanter dan mensen die zó graag willen laten zien dat ze het antwoord op een vraag weten dat ze het er maar uitfloepen en daarmee de tegenstander aan een overwinning helpen. Dat gebeurt niet alleen je irritante zusje tijdens een potje 30 Seconds, maar zanger Xander de Buisonjeé blijkt er ook zo een. Nick (van Simon) baalt zichtbaar als zijn partner Xander iets voorzegt in het SBS6-programma Zullen we een Spelletje doen?.

Waar en wanneer: vanavond om 20.30 uur op SBS 6