TV-avond: Eindelijk, de Tour is los!

Of er nog iets op tv is deze zaterdagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste of apartste programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Stoempen voor het geel

Wielerliefhebbers hebben er na de Girowinst van Tom Dumoulin reikhalzend naar uitgekeken: de Tour de France. Als deze tips online verschijnen zijn de renners bezig met een race tegen de tijdritklok. Dione de Graaf en Herman van der Zandt praten in De Avondetappe met wisselende gasten na. Vorig jaar won Dumoulin een zware etappe en dat werd gevierd.

Waar en wanneer: 21.25 uur op NPO 1

Lekker festivalgevoel

Voor wie niet naar Concert at Sea of Rock Werchter is, maar toch het lekkere festivalgevoel even wil hebben, is er van 3voor12 een compilatie te zien van Down The Rabbit Hole. Op dit festival, dat vorige week gehouden werd, traden onder meer Oscar and the Wolf, Moderat, Typhoon en Rag’n’Bone Man op.

Waar en wanneer: 22.20 uur op NPO 3

Zwijmelen in Seattle

Echte zwijmelaars schakelen deze vrijdag even naar de Belgen, want daar is de film Sleepless in Seattle te zien. Architect Sam is een prima pa, maar hij is eenzaam nu hij weduwnaar is. Zijn 8-jarige zoontje regelt dat hij op de radio het eenzaamheidsverhaal van zijn vader mag vertellen. Brokken in de keel natuurlijk! Met Tom Hanks en Meg Ryan.

Waar en wanneer: 20.40 uur op Eén