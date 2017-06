TV-avond: Kippenvel bij Why tell me why van Brace

Of er nog iets op tv is deze zaterdagavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste of apartste programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Kippenvel bij Brace

Wanneer je als artiest meedoet met De Beste Zangers van Nederland en Anita Meyer doet óók mee, dan hoop je natuurlijk dat jij monsterhit Why tell me why mag zingen. Dat geluk valt Brace dit keer ten deel in alweer de zesde aflevering van het AVROTROS-programma. Dat hij het niet onverdienstelijk doet, blijkt wel uit onderstaand fragmentje. Dat wordt genieten vanavond.

Waar en wanneer: vanavond om 20.25 uur op NPO 1

De plaag van Amsterdam

Onze wekelijkse zaterdagavondtip: Stadsmormels. In deze serie worden dieren in Amsterdam gevolgd (de hoofdstad heeft tienduizend soorten). Vandaag: het konijn. De flapoortjes rennen werkelijk in de hele stad en worden soms ‘een plaag’ genoemd. Maar: „Een konijn krijg je niet weg. Een konijn is een konijn”, zegt een dame. Dus blijven we er maar naar kijken.

Waar en wanneer: 22.05 uur op NPO 1

Filmtip: Mr. Bean

De sukkelige, onhandige Einzelgänger Mr. Bean is Londen in de komische film Mr. Bean's Holiday helemaal zat en besluit naar de Franse Rivièra te vertrekken. Je vermoedt het vast, maar Bean’s reis gaat niet bepaald zoals hij misschien in gedachten had. Wie Rowan Atkinson eens serieus wil zien kan zaterdag (21.00 uur) op BBC First afstemmen. Daar speelt hij speurneus Maigret in Night at the Crossroads.

Waar en wanneer: 20.30 uur op SBS 6