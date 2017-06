Tv-avond: Anna Nooshin openhartig over tijd in AZC

Of er nog iets op tv is vanavond? Zeker wel! Metro selecteert iedere dag de drie leukste, beste of apartste programma's die je zeker moet gaan zien. Of later terugkijken natuurlijk.

Anna Nooshin openhartig over tijd in AZC

Anna Nooshin is met haar goedbezochte site, een eigen lifestyle-boek en verschillende tv-klussen een van de bekendste lifestyle-experts van ons land, maar haar leven ging niet altijd over rozen. Het Nederlandse leven van de in Iran geboren Anna ging namelijk van start in een AZC nadat ze als klein meisje met haar familie haar thuisland was ontvlucht. In Van der Vorst ziet sterren vertelt ze vanavond openhartig over die tijd en over hoe hard kinderen kunnen zijn.

Waar en wanneer: vanavond om 20.30 uur op RTL 4

Eddy Zoey speelt gitaar op het toilet

In Verzamelkoorst! bezoekt Kim-Lian van der Meij mensen met te gekke verzamelingen. Vanavond laat Eddy Zoey zien waar hij zijn vrije tijd aan besteedt: een indrukwekkende collectie gitaren. Hij heeft zelfs een gitaar waar hij moeiteloos op kan spelen in het kleinste kamertje. Verder gaat Kim-Lian langs bij een verzamelaar van politiespullen en bij een stel met een tuin vol brommers en kinderwagens.

Waar en wanneer: vanavond om 21.30 bij SBS6

Vechtsport van eigen bodem

Tv-zender Spike en de Nederlandse vechtsportorganisatie World Fighting League (WFL) zijn de samenwerking aangegaan om het Nederlands vechtsporttalent in MMA en kickboks een podium te bieden. Vanavond staat de WFL-Octagon weer klaar voor een aantal MMA-partijen in Spike presents: World Fighting League MMA deel 2.

Waar en wanneer: vanavond om 22.00 uur op Spike