Liefdesverlosser? ‘Alsof Jezus uit het water kwam’

In het programma Adam Zkt. Eva Vips was het dit keer de beurt aan Kasia Dolkowska om in adamskostuum naar haar ware liefde op zoek te gaan. Donderdagavond was te zien hoe de realityster de eerste potentiële man van haar dromen ontmoette.

Jezus

Kasia praat zichzelf vlak voor het moment suprême moed in: „Oogcontact, oogcontact. Oké, komt goed.” Wanneer skileraar Valentijn vervolgens boven water komt, denkt ze even te herkennen wie het is: „Op een bepaald moment dacht ik: Jezus komt het water uit.”

Of de man ook de Verlosser was in haar liefdesleven? Ze was in ieder geval onder de indruk van zijn verschijning: „Mooi lang haar en zo. Een heel knappe man.”