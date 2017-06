'Denk goed na voor je tjakkie tjakkie laat doen'

Een bijzondere uitzending woensdagavond van RTL Late Night. Daar vertelden Louisa en Rosanna over hun kinderwens. Louis was man, maar is inmiddels vrouw. Rosanna is vrouw, maar wordt man en is in verwachting.

Het is best verwarrend om zwanger te zijn als je eigenlijk man wil worden: „Ik voel me nu niet optimaal man, zoals ik dat normaal heb. Het zijn met name de borsten die gaan groeien. Ik draag transgenderhempjes (hempjes die je borsten wegduwen red.) en die mag ik nog dragen, maar ik ben van cup A naar cup C gegaan. Dat gaat heel hard”, aldus Rosanna.

Zwanger

Vrouwelijke vormen krijgen terwijl je man wil zijn, het moet een gekke gewaarwording zijn. Ook voor Louisa, die dus van man naar vrouw transformeerde en al zeventien jaar samen is met Rosanna. Maar wat overheerst is de vreugde om het feit dat ze een kleintje krijgen: „We hebben er wel lang over getwijfeld hoor. Ik ben als kind ook gepest en dat was allemaal niet zo makkelijk voor mij. En dat wil je je kind niet aan doen, dus laten we het maar niet doen. Maar nu zijn we al zeventien jaar samen en hebben er lang over gepraat. We gaan er gewoon voor en gaan gewoon een mooi kindje krijgen.”

Volgens Rosanna is het taboe minder, zowel van het transgender zijn als van een kind krijgen als transgender: „We merken dat de acceptatie steeds groter wordt, vooral hier in Nederland. Dus we moeten voor ons eigen geluk gaan. Ik weet dat ons kind alle liefde van de wereld zal krijgen.”

Tjakkie tjakkie

Hoe ging dat zwanger worden dan in z'n werk? „De kinderwens is op een gegeven moment zo groot geworden dat ik heb gewacht met in transitie gaan naar man. Ik heb Louisa verteld dat ik heel graag een kind met haar samen wilde. Natuurlijk wist ik al dat het voor Louisa fysiek niet meer mogelijk was. Daar hebben we heel goed over moeten praten. We hebben bewust nagedacht over hoe het kind er straks mee om moet gaan. Het is niet zo dat we dat even zo beslist hebben.”

Tot slot geeft Louisa nog een tip aan andere transgenders: „Ik was ooit heel naïef en dacht: het moet eraf, ik wil vrouw zijn en in bikini kunnen zwemmen. Achteraf denk ik: had ik het maar bewaard. Dus als ik een transgender spreek zeg ik: denk er goed over na voor je tjakkie tjakkie laat doen, want ooit komt die kinderwens en dan kan het niet meer.”