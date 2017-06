Beelden van meteoriet die in Nederland neerstortte

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste en opmerkelijkste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van maandag.

Meteoriet in Nederland

In het Noord-Hollandse Broek in Waterland is begin dit jaar een meteoriet gevonden. De meteoriet kwam terecht op een schuurtje. Beelden van het bijzondere natuurverschijnsel zie je hieronder!

Racistische parade

In Canada is nogal wat onrust ontstaan om beelden van een parade. Daarop is te zien hoe donkere mannen een vloot voortduwen, terwijl ze worden omringd door in het wit geklede blanken. De omstander die het voorval filmde, vroeg zich af of de organisatoren van de parade wel eens van ‘diversiteit’ hadden gehoord.

Veel social mediagebruikers noemden het beeld ‘racistisch’, maar de organisatie van het evenement in Montreal noemde de verwijten ‘onjuist’.

Skills Wenger

Arsenal-manager Arsene Wenger gaat al heel wat jaren mee. Maar kan hij zelf eigenlijk nog een beetje ballen? Zie hieronder hoe Wenger zijn skills toont.