Virals: Student verbreekt wereldrecord highline

Moyo is het tweede kalf van moeder Kati Rain en vader Ajabu. Volgens het personeel van de dierentuin maken moeder en zoon het goed.

Hoera! In de dierentuin van Saint Louis is een klein neushoorntje geboren. Het mannetje heeft de naam Moyo gekregen.

Friedrich Kuhne (27) deed er ruim twee uur over en viel na 1500 meter. Daarmee kwam zijn wereldrecord niet in gevaar.

Een Duitse student heeft het wereldrecord highline weten te verbeteren. Op een hoogte van een duizelingwekkende 600 meter liep hij over een strakgespannen band van 1600 meter.

