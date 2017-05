Virals: Openingsdans bruiloft op Kind van de Duivel

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van maandag.

Bruiloft openen met Kind van de Duivel

De openingsdans op de bruiloft van Jeffrey en Jennifer begon romantisch, zoals alle anderen. Halverwege de dans (vanaf 1:42 minuut) vinden de twee het tijd voor andere muziek. De twee gaan los op Kind van de Duivel van Jebroer en Paul Elstak.

Viral broers, tien jaar later

Het is inmiddels tien jaar geleden dat de beelden van baby Charlie die broer Harry in zijn vinger beet, viral gingen.

Na een decennium is het natuurlijk een goed moment om te kijken hoe de heren er nu bij zitten.

My Heart Will Go On, twintig jaar later

Twintig jaar na haar eerste vertolking van My Heart Will Go On liet Celine Dion zondag zien het zingen nog altijd niet verleerd te zijn. Ze zong het nummer, in 1997 het themanummer van de film Titanic, tijdens de Billboard Music Awards in Las Vegas.

Het leverde haar een staande ovatie op.