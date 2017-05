Man stuurt al zijn Facebookvrienden bericht

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van woensdag.

Hey, lang niet gesproken!

Hoe reageer je als iemand je plotseling, na een lange tijd van stilte, opeens weer een berichtje stuurt? Dat vroeg de 23-jarige student Gino Bronkhorst zich ook af.

Bij wijze van experiment stuurde hij een berichtje naar zijn 738 Facebookvrienden. Hoe die reageerden, zie je hieronder.

Krokodil in zwembad

Een alligator van ruim 2 meter werd door een plaatselijke agent uit een zwembad uit Florida geplukt.

Het enorme dier liet zich plotseling zien toen de vrouw des huizes het zwembad aan het schoonmaken was

Engste gang ooit?

Beelden van een attractie in het Nieuws-Zeelandse themapark Spookers gaan viral. De beelden werden vrijdag op de Facebookpagina van de attractie geplaatst en zijn op het moment van schrijven al ruim 55 miljoen keer bekeken.

Op de beelden is te zien hoe iemand door een gang vol zombies, monsters en andere creeps loopt. Door Facebookgebruikers te vragen iemand te taggen ‘die het einde van de gang niet zou halen', worden mensen massaal getagd.

Het themapark staat in Kingseat. De creeps worden gespeeld door jonge acteurs die gespecialiseerd zijn in het bang maken van bezoekers.

Bye bye school!

Het schooljaar nadert in Nederland het einde. Sommige scholen in de Verenigde Staten zijn al klaar. Scholieren van een school in Chandler besloten het jaar in stijl af te sluiten door zoveel mogelijk schoolwerk van de trap te gooien.

Beelden daarvan werden vrijdag op Twitter geplaatst. Op het moment van schrijven hebben al ruim 70.000 mensen de tweet geliked.

En nu maar hopen dat niemand volgend jaar zijn aantekeningen van dit schooljaar nodig heeft.