Virals: Dappere hond jaagt beer van erf

Elke middag maakt Metro een overzicht van de leukste, mooiste, best bekeken video's die we zijn tegengekomen op het web. Wat zijn de virals van donderdag?

Hond jaagt beer weg

Op een erf in de buurt van het Amerikaanse Los Angeles toonde een hond zijn moed door een beer weg te jagen.

De grote beer liep op het erf van een Amerikaanse familie. Toen de beer te dichtbij de woning kwam, toonde de viervoeter zich een echte waakhond en wist hij de beer te verjagen.

Het dier snelde in eerste instantie naar het speeltuintje op het terrein. Niet veel later verdween hij weer in de bossen.

Hoe kom ik van die schaduw af

Lucky Luke is dan wel sneller dan zijn schaduw, maar voor de doorsnee mens is het niet mogelijk om je schaduw te slim af te zijn. Daar kwam de dame in onderstaande video ook achter.

Ze verzoekt haar schaduw meerdere keren vriendelijk te verdwijnen, maar het is tevergeefs. Bekijk de aandoenlijke beelden hieronder.

Eten inbegrepen?

Een mooi moment in Hotel SynDroom, waar Boris wordt verrast met een reisje naar Zuid-Afrika. Supertof natuurlijk, maar Boris wil wel even dat het goed geregeld is.

Wanneer Johnny de Mol hem over de 9-daagse van A tot Z geregelde reis vertelt, vraagt Boris: „Is het eten ook inbegrepen?”