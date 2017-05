Automobilist filmt vliegtuigcrash Mukilteo

Een meisje uit het Britse Birmingham verscheen onlangs met haar nieuwe beenprothese op school. Hoe haar klasgenootjes de 7-jarige dame ontvingen, is prachtig om te zien.

Wonder boven wonder bleven de piloot en een passagier van het vliegtuig ongedeerd.

Het vliegtuigje raakte een elektriciteitsmast en stoplichten. Daardoor ontstond brand, maar het vliegtuigje zelf vatte geen vlam. Een auto vloog wel in brand.

Automobilisten in het Amerikaanse Mukilteo kregen de schrik van hun leven toen ze een vliegtuig zagen die in moeilijkheden zat.

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste video's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van donderdag.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!