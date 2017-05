Van Bronckhorst geraakt na zien erevelden

Tijdens Dodenherdenking zond RTL een bijzondere documentaire uit. Angela Groothuizen presenteerde Ereveld Vol Leven, waarin stil wordt gestaan bij de oorlogsslachtoffers en gesneuvelden op Nationaal Ereveld Loenen een gezicht werd gegeven.

Van Bronckhost geëmotioneerd

In de documentaire komt onder meer Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst aan het woord. Hij krijgt de erevelden in Indonesië te zien en beseft zich plots hoe dankbaar hij is dat zijn opa’s in Nederland begraven zijn en dat hij ze in zijn buurt heeft. Die gedachte emotioneert hem.

<iframe src="//static.rtl.nl/embed/?uuid=caa2322e-a0df-40f8-9992-3568e940ab21&publicatiepunt=rtlsharenl&autoplay=false" allowfullscreen seamless frameborder="0" width="450" height="253"></iframe>

Video niet te zien? Klik dan hier.