TV-moment: De Boer schrikt van te zware Zeefuik

De nacompetitie is in volle gang en vanuit de Jupiler League streed ook FC Emmen mee om een plekje in de Eredivisie. De ploeg verloor donderdagavond in eigen huis echter van NEC (1-3). Naderhand sprak analist Ronald de Boer zijn verbazing uit over een van de invallers van Emmen; Género Zeefuik.

De Boer wist niet wat hij zag toen Zeefuik vlak voor tijd het veld betrad. Zeefuik was ooit een beloftevolle spits, maar wist die belofte nooit echt waar te maken. Inmiddels blijkt hij heel wat kilootjes aangekomen: „We zagen hem al warmlopen. Ja, wat moet je hier nou over zeggen”, aldus De Boer bij het terugkijken van de beelden.

'Te triest voor woorden'

Hij vervolgt: „Ik vind het eigenlijk schandalig, hoor. Als je profvoetballer bent en je bent 27 jaar, dit kan toch niet. Als je iedereen om je heen ziet wordt je toch wel wakker geschud? We doen er lacherig over, maar het is eigenlijk te triest voor woorden."

De kans dat we Zeefuik met Emmen volgend seizoen terugzien in de Eredivisie is na de 1-3 uitslag dus klein. Zondag volgt de return in Nijmegen.