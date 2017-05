TV-avond: relschoppers Coolsingel in beeld

Wat komt er dinsdag op de buis? Metro geeft je elke dag drie kijktips voor diegenen die de avond op de bank willen doorbrengen.

Rellen Feyenoord

De politie vertoont in Opsporing Verzocht (NPO 1, 20.30 uur) beelden van de rellen op de Coolsingel. ‘Feyenoordsupporters’ misdroegen zich op 7 mei na het teleurstellende verlies tegen Excelsior, toen hun club nog geen kampioen werd. De politie heeft duidelijke beelden van een aantal verdachten van openlijke geweldpleging.

Geen man, geen vrouw

De documentaire Genderbende vertelt het verhaal van vijf jonge mensen die zich geen man en geen vrouw voelen, maar iets daartussenin. Deze film viert daarom het individu. Dagelijks geconfronteerd met het 'anders' zijn, blijven ze toch trots op de persoon die ze zijn. Genderbende is om 21.55 uur te zien op NPO 3.

Kensington in concert

De rockers van Kensington stonden afgelopen najaar drie keer in een uitverkochte Ziggo Dome. Voor de opblijvers registreerde NET 5 (23.25 uur) de concerten tot een programma van 1 uur en 20 minuten. Voor wie na vanavond denkt: ik wil dat ook zien, komt Kensington weer in de Ziggo Dome? Ja, vier keer in november, maar er is geen kaart meer te krijgen.