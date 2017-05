TV-avond: Naakte BN'ers in Adam zkt. Eva

Wat komt er donderdagavond op de buis? Metro geeft je drie kijktips om een avondje op de bank mee door te komen.

Naakte DJ Tony Star

In Adam zkt. Eva VIPS gaan in het nieuwe seizoen ook BN’ers uit de kleren. DJ Tony Star, voormalig zwemster Inge de Bruijn, Cassius Verbond (B-Brave), realityster Kasia Dolkowska, acteur en presentator Curt Fortin en musicalster Chaira Borderslee doen allemaal mee met Adam Zkt. Eva VIPS. Metro sprak met de deelnemers over hun ervaringen en redenen om mee te doen.

De naakte datingshow wordt afgetrapt door dj Tony Star, die donderdagavond mag daten met twee onbekende dames.

Adam zkt. Eva VIPS is vanaf 20.30 uur te zien op RTL5.

Eindelijk op wereldreis

Oud-judoka Dennis van der Geest gaat met acht senioren op reis die nog nooit in hun leven in het buitenland zijn geweest. De senioren hebben allemaal een wens.

Van der Geest laat elke aflevering een van die wensen uitkomen in De wereld rond met 80-jarigen.

De wereld rond met 80-jarigen begint om 21.30 uur op SBS6.

Finale Premier League

De dartliefhebber kan donderdagavond genieten van de finale van de Premier League. In de O2 Arena doet Michael van Gerwen een gooi naar zijn derde Premier League-titel.

Nog vier spelers zijn in de race voor die felbegeerde titel. Naast Van Gerwen maken ook Gary Anderson, Peter Wright en Phil Taylor nog kans.

Van Gerwen speelt eerst tegen Anderson.

De eindstrijd in de Premier League is vanaf 19.30 uur te volgen op RTL7.