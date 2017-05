TV-avond: huldiging Giro-held Dumoulin

Wat komt er woensdag op de buis? Metro geeft je elke dag drie kijktips voor diegenen die de avond op de bank willen doorbrengen.

Juichen voor Turbo Tom

De NOS heeft een extra uitzending ingelast om de huldiging van Giro d’Italiawinnaar Tom Dumoulin live te kunnen brengen. De omroep, die de wielerwedstrijd zelf niet live in de huiskamers bracht, zendt de huldiging in Maastricht vanaf 19.04 uur op NPO 1 uit. Herman van der Zandt verzorgt het commentaar.

Gewoon weer voetbal

Feyenoord is kampioen, Ajax speelde de Europa League-finale, maar daarmee is het voetbalseizoen nog altijd niet afgelopen. Woensdagavond is het de beurt aan Oranje. Het Nederlands Elftal oefent in en tegen Marokko (SBS 6, 20.00 uur). De nieuwe bondscoach Dick Advocaat en assistent Ruud Gullit zijn er nog niet bij. Advocaat maakt met Fenerbahce eerst het Turkse voetbaljaar af en sluit volgende week bij Oranje aan voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. Vorige week werd alvast een Oranjefandag gehouden:

Pirates of the Caribbean

Sinds donderdag is Pirates of the Caribbean 5, Salazar’s Revenge, in de Nederlandse bioscopen te zien. Wie de deur niet uit wil, kan woensdagavond op Veronica (20.30 uur) genieten van film 3, Pirates of the Caribbean: At World’s End. Uiteraard met de sterren Johnny Depp en Keira Knightley.