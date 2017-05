TV-avond: de man die Dumoulin klopte

Wat komt er maandagavond op de buis? Metro geeft je elke dag drie kijktips voor diegenen die de avond op de bank willen doorbrengen.

Jos versloeg Tom

Zijn prestatie sneeuwde zondag wat onder toen Tom Dumoulin de Giro d’Italia won. Maar het was toch echt Jos van Emden die de afsluitende tijdrit won en vijftien tellen sneller was dan Turbo Tom. Van Emden schuift vanavond aan in RTL Late Night (RTL 4, 22.30 uur). Wie voor de andere talkshow Pauw kiest, let op! Dat begint al om 22.10 uur in plaats van 23.00 uur.

Voetbalhumor

De heren van Voetbal Inside zijn met vakantie gegaan, maar het programma is maandag nog één keer in compilatievorm te zien (RTL 7, 20.29 uur). De hoogte- en dieptepunten uit de ‘kantinepraat’ van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zijn op een rij gezet. Het seizoenoverzicht duurt anderhalf uur.

De kracht van DNA-bewijs

Serieuzere zaken in 2Doc: De Jacht Op De Match (NPO 2, 20.25 uur). Moet elke burger zijn DNA afstaan? Dat is de centrale vraag. De documentaire onderzoekt de ethische en privacydilemma's aan de hand van de Utrechtse serieverkrachterzaak. Deze zaak zorgt vanaf midden jaren negentig voor veel onrust en ondanks een langdurig en grootschalig politieonderzoek blijft hij bijna twintig jaar onopgelost. Tot er in 2014 ineens een DNA-match is. Hier zie je de uitspraak tegen de serieverkrachter: