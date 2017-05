TV-avond: Ali B in College Tour

Wat komt er vrijdagavond op de buis? Metro geeft je drie kijktips om een avondje op de bank mee door te komen.

Ali B in College Tour

In College Tour vertelt Ali B over zijn carrière. Hij brak in 2004 door als rapper na een duet met Marco Borsato. Inmiddels is hij ook theatermaker en tv-persoonlijkheid.

College Tour begint om 21.10 uur op NPO 2.

El Capitan beklimmen

El Capitan is een rotsformatie van 900 meter hoog in het Californische Yosemite Park. Die beklimmen is geen kinderspel, zelfs voor ervaren klimmers is het een flinke opgave.

Dat houdt Tom Waes niet tegen; hij gaat in Tomtesterom de uitdaging aan.

Waes is om 20.30 uur te zien op NPO 3. Let op: dit is een herhaling.

Extra Voetbal Inside

De mannen van Voetbal Inside kunnen niet op vakantie; aangezien Ajax de finale van de Europa League bereikte, is er namelijk nog genoeg om over te praten. Bovendien zijn ook de play-offs nog in volle gang.

Voetbal Inside begint om 20.30 uur op RTL7.