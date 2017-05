Rapper Keizer scoort met duet met Trijntje

Waar vorige week Hans Klok opzien baarde in het programma It Takes 2, was het deze week vooral rapper Keizer die opviel. Zondagavond was hij te zien in duet met Trijntje Oosterhuis.

Bruno Mars

De rapper deed het nummer Treasure van Bruno Mars en deed dat zeker niet onaardig. Dat resulteerde in uitstekende cijfers van de jury: twee keer een 8 en een keer een 8,5. Daarmee was Keizer de winnaar van de aflevering en zodoende is hij ook volgende week weer te zien en te horen in het programma.

Het doek viel voor actrice en regisseur Hanna Verboom, zij kreeg de laagste juryscore en eindigde met Holly Mae Brood en Ruben Nicolai in de gevarenzone. Daarin werd ze uiteindelijk ook door het publiek het minst gewaardeerd.