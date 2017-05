Nagenieten: OG3NE zingt zichzelf naar finale

Niet alleen Ajax, maar ook OG3NE wist zich donderdagavond te kwalificeren voor een finale. De Nederlandse dames eindigden in de halve finale van het Eurovisie Songfestival bij de beste tien.

De vertolking van het nummer Lights and Shadows verliep eigenlijk vlekkeloos. Toch werd het nog even spannend voor de zusjes, want Nederland werd pas als negende genoemd.

Zaterdag staat de finale op het programma; OG3NE is dan als zesde aan de beurt.