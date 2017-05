Mr. Frank Visser stuurt kakelende Kukel weg

Een vermakelijke zaak maandagavond in Mr. Frank Visser doet uitspraak. Bep en Gerrit ergeren zich groen en geel aan het gekakel van Kukel, de haan van buurman Herman. Zij willen dat de haan verdwijnt, maar buurman Maarten wil daar niets van weten.

„Het enige wat we eraan kunnen doen, is die haan z’n nek omdraaien”, is het oordeel van Gerrit, die dagelijks rond 05:45 uur gewekt wordt door de haan. Maar Herman kan niet zonder zijn haan: „Een leven zonder Kukel, daar wil ik niet over nadenken”, stelt hij.

Haan moet weg

Tijdens de uitzending moet mr. Frank Visser tot een oordeel zien te komen. Moet de overlast gevende haan Kukel weg?

Ja, is het uiteindelijke oordeel van de rechter: „Voldoende is komen vast te staan dat Kukel de haan dusdanig veel en luid kraait dat dit onrechtmatig is ten opzichte van de familie Van Vlijmen. We hebben het hier over een forse haan die midden in de stad op een klein plaatsje wordt gehouden, op nauwelijks tien meter afstand van het slaapkamerraam van de buurman. Op zichzelf kan het probleem grotendeels worden opgelost als Maarten een licht- en geluidsdicht kippenhok gaat timmeren, waarin die haan dan gedurende nacht moet worden opgesloten." De rechter oordeelt echter dat hij weinig vertrouwen heeft in de inzet en financiële middelen van Maarten dat tot een succes te maken.

Het oordeel luidt dan ook dat Maarten de haan binnen 3x24 uur van zijn perceel moet verwijderen en weg moet houden: ,„Zou hij dat niet doen zou hij een boete moeten betalen aan de tegenpartij van 250 euro per dag, met een maximum van 10.000 euro."

Op social media genieten de kijkers met volle teugen van de hoogopgelopen burenruzie. De meeste kijkers begrijpen de uitspraak, maar hebben weinig waardering voor het gekakel van de buurtjes.