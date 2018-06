'Je blijft maar doorgaan, ook al kun je niet meer'

Een ‘sluipmoordenaar die op elk moment kan toeslaan.’ Zo noemt de 26-jarige student Film- en Televisiewetenschap Matthijs Meulblok zijn burn-out, die hij naar eigen zeggen pas sinds een paar weken echt heeft overwonnen. Matthijs studeert nu én heeft een parttime-baan, iets wat slechts een jaar geleden nog niet mogelijk was.

„Dat is anderhalf jaar geleden ontstaan, dat ik tegen een burn-out zat. Heel simpel gezegd wilde ik te veel doen en stond er te veel druk op me”, vertelt Matthijs. „Na een aantal therapiesessies kwam uit dat ik eigenlijk een soort onderliggende angst heb om eenzaam te worden. Daarom wil ik me altijd laten zien en mezelf bewijzen. Daar komt een ambitie uit voort die ook wordt gevoed door de huidige maatschappij: we willen onszelf zo goed mogelijk laten en het beste uit onszelf halen. Daar ben ik helemaal niet op tegen, maar ik merk dat je zo in een negatieve spiraal terecht kan komen als niemand je tegenhoudt of voor de gevaren doet waken.”

Matthijs Meulenbelt. / Eigen foto

Gezondheidsgevaar

Matthijs is niet de enige jongere die last heeft van druk. Het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt vandaag dat de mentale druk op jongeren steeds meer een gevaar voor de gezondheid wordt. Een van de oorzaken is volgens het instituut de continue prestatiedruk door het afschaffen van de basisbeurs en het invoeren van het bindend studieadvies.

Begrijpelijk, vindt Matthijs. „Ik snap wel dat de stress toeneemt door het afschaffen van de basisbeurs en het stijgen van alle andere kosten”, zegt hij. „Sommige studenten nemen een bijbaantje, terwijl nu ook verwacht wordt dat je na je studie een bak relevante werkervaring hebt. Dat hebben veel studenten niet. Het is helemaal geen slecht idee om naast je studie wat te werken, maar veel studenten weten niet hoe veel ze naast hun studie kunnen doen. Want naast studie en werk zit je ook bij een studentenvereniging, wil je sporten en met vrienden afspreken. Dat wordt gewoon te veel. Ik leen ook maximaal bij. Ik vind dat verschrikkelijk, want ik weet dat ik straks een enorme schuld heb. Maar ik heb me er maar gewoon bij neergelegd.”

Sociale media

Ook sociale media spelen volgens het RIVM een grote rol bij de mentale problemen onder jongeren. Volgens het instituut is er een druk om continu gezien te worden. „Sociale media zijn een soort van stress waar we nu allemaal aan blootgesteld worden”, vertelt Bjarne Timonen, psycholoog bij verslavingskliniek Rodersana. „Er is nu een sterk vermoeden dat sociale media bijdragen aan depressie. Jongeren zijn waarschijnlijk op zoek naar bevestiging, maar wel uit de verkeerde bron. Daardoor komt volgens mij ook face-to-facecontact in het geding. En je slaap komt er ook nog door in het geding als je in de avond naar een beeldscherm staart. Daardoor ben je de volgende dag kribbiger en gestrester.”

Matthijs herkent zich wel in het beeld dat het RIVM schetst. Hij besloot daarom maatregelen te treffen: „Ik heb Snapchat en Pokémon Go van verwijderd, omdat ik er helemaal gek van werd. Ook Facebook heb ik van m’n telefoon geflikkerd, omdat ik daar ook veel op zat te kijken terwijl ik eigenlijk helemaal niets nuttigs deed. Alleen Twitter heb ik gehouden, omdat dat echt een uitlaatklep voor mij was.”

Grenzen

Verder is het volgens Matthijs vooral goed om je eigen grenzen te blijven bewaken: „Het klinkt misschien heel zweverig, maar luister naar je eigen lichaam. Als je mentaal iets wilt, maar je kunt het fysiek niet, dan is er iets aan de hand. Dan weet je dat je dat het belangrijk is om actie te ondernemen. Ik heb het idee dat dat de fout is die iedereen met een burn-out maakt: je blijft maar doorgaan, ook al kun je niet meer. Blijf er niet mee zitten, maar ga hulp zoeken.”