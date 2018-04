Kinderen zouden vaker buiten moeten spelen.

Enzo Knol plaatst elke dag om 16:00 uur een nieuwe video op YouTube, STUK TV overdondert je driemaal in de week met populaire filmpjes en met enige regelmaat is er weer een nieuwe game uit voor de pc, tablet of smartphone, waar je urenlang zoet mee bent. Kortom, er is altijd wat te doen. Daar waar (groot)ouders vroeger massaal naar buiten gingen, spelen kinderen nu ook veel binnen.

Het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt is in vijf jaar drastisch gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van Jantje Beton. Sinds 2013 is het aantal kinderen dat iedere dag buiten speelt gedaald naar 14 procent. 30 procent speelt nooit of maar één keer in de week buiten, vijf jaar geleden speelde nog maar 20 procent van de kinderen zelden buiten. Kortom, van de 1,2 miljoen kinderen op de basisschool zijn er meer dan 1 miljoen kinderen die niet meer dagelijks buiten spelen.

Buiten spelende kinderen. Foto: Colourbox

Kinderen spelen toch buiten op school?

„Op de basisschool spelen de jongere kinderen wel wat vaker buiten op school, maar op sommige scholen spelen de oudere kinderen slechts een kwartiertje op de speelplaats”, zegt Pauline van der Loo van Jantje Beton tegen Metro. „Het is belangrijk om er in de vrije tijd ook op uit te gaan. Alleen al voor de gezondheid. Het is goed voor de hersenontwikkeling, kinderen worden minder snel dik en ziektes kunnen hierdoor voorkomen worden. Door alleen al buiten te spelen beweeg je al een stuk meer.”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Maar het is nog voor veel meer dingen goed, laat Van der Loo weten. „Kinderen leren om te onderhandelen, om te winnen en te verliezen, ze worden daarnaast creatiever en socialer door met andere kinderen samen te spelen.” Maar waarom gaan ze dan niet naar buiten? Van der Loo: „De keuzemogelijkheid is simpelweg enorm”. Een op de drie kinderen zegt eigenlijk wel vaker buiten te willen spelen. „Een belangrijke barrière is dat ze speelplekken te saai vinden of dat ze te druk zijn met school en hobby’s". Veertig procent van de kinderen speelt dan ook liever binnen.

Ligt dit dan aan de ouders of aan de kinderen?

„Op een tablet spelen hoort natuurlijk ook een beetje bij de ontwikkeling”, aldus Kelly van Erk, pedagoog bij Buitenom. „En dat geeft natuurlijk ook veel voordelen. Het is bijvoorbeeld een handige manier om je kinderen even stil te krijgen.” Maar het is de kunst om er een goede balans in te vinden. „De maatschappij van nu heeft heel veel prikkels. Alleen al Disneyfilms zijn sneller vergeleken met hoe ze vroeger waren. Kinderen zijn van nature avonturiers, en moeten juist zintuigelijke prikkels opdoen. Buiten brengt daarom rust. Al likken ze aan het gras of rollen ze in de modder.”

Buiten spelende kinderen. Foto: Colourbox

„Acties gaan boven woorden”, aldus opvoedcoach Eline Weijers. „Volwassenen zeggen snel: ‘Ga maar buiten spelen’ en zitten vervolgens zelf op de bank. Kinderen doen wat je doet, niet wat je zegt.” Ouders beseffen volgens Weijers te weinig dat ze hierin een voorbeeldfunctie hebben. „Neem je bijvoorbeeld de fiets of de auto? Ga je in de speeltuin meespelen of zit je op een bankje met je telefoon?"

Ontladen

Moderne technologie hoort natuurlijk een beetje bij de maatschappij, maar buiten spelen is voor kinderen hetzelfde als een rondje hardlopen voor volwassenen. Weijers: „Kinderen moeten ook ontladen van alle prikkels die ze opdoen: opdrachten op school, schermpjes, de drukkere leefomgeving en ouders die gestrest zijn. Buiten spelen helpt hierbij."

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar