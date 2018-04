‘Je gaat ook naar seksshops voor een stukje advies’

Veel alcohol drinken, blowen, roekeloos rijden en onnodig veel geld uitgeven: een kwart van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar neigt naar erg risicogedrag. Dat blijkt uit onderzoek dat TeamAlert heeft laten uitvoeren door MWM2. Een conclusie waar menig Nederlander even van achter zijn oren kan gaan krabben. Is 25 procent niet veel te veel?

Studentengedrag?

„Nee, want het gaat in dit geval echt om het overmatige gebruik”, laat Hannah Hamans, persvoorlichter van TeamAlert weten aan Metro. „We hebben het dan ook over alcohol drinken onder je achttiende of onder invloed in de auto stappen.” Risicogedrag omvat volgens Hamans ook het maken van onnodige schulden, appen in de auto, spijbelen, opzettelijk de wet overtreden, vechten, stelen, wiet roken of joyriden. Ookwel gedrag dat tot eventueel ongezonde, onveilige of ongelukkige keuzes kan leiden.

Toch is het een feit dat als een kwart van de jongeren zich hiermee bezighoudt, we het over een flink aantal mensen hebben. „Maar het hadden ook meer jongeren kunnen zijn”, aldus Hamans. „Ik denk dat het juist betekent dat we grip kunnen krijgen op deze groep en het zouden kunnen verminderen.”

Statuszoeker

Teamalert heeft zes verschillende ‘typen’ jongeren onderscheiden: de bedachtzame denker, het gewoontedier, de zelfverzekerde ondernemer, de extraverte statuszoeker, de nuchtere planner en de eigenzinnige avonturier. Van deze zes types jongeren zijn er twee zeer geneigd naar het nemen van grote risico’s: de extraverte statuszoeker (17%) en de eigenzinnige avonturier (8%). De extraverte statuszoekers houden van aandacht, zijn statusgericht, durven veel en vinden vrijheid belangrijk. Ook hebben hun ouders minder invloed op hen. De eigenzinnige avonturiers herkennen gevaren slecht, zijn impulsief, hebben veel behoefte aan avontuur en leggen bevelen van hun ouders naast zich neer.

Extremiteit

„Dat jongeren zich van hun ouders afzetten, is juist heel normaal”, zegt opvoeddeskundige en puberexpert Marina van der Wal. „Dat is juist gezond en hoort bij de puberteit”. Volgens van der Wal is het vertonen van risicovol gedrag helemaal niet nieuw. „Je mag je best afvragen of jongeren bepaalde acties daadwerkelijk risicovol vinden. Er zijn nu ook zat veertigers die recreatief drugs gebruiken, waardoor jongeren daar anders over denken”. De grens van ‘dat doe je niet’, is dus vervaagd. „Zo denken ze: een pil niet onderzoeken is risicovol gedrag, maar die pil gebruiken niet.”

Volgens van der Wal ligt het nemen van risico’s onder jongeren voornamelijk aan de opvoeding. „Jongeren moeten al voor hun pubertijd voorbereid worden op het ‘grote mensen leven’ en daarbij leren wat het effect is van bepaalde daden. Als ouders voor de puberteit altijd héél veel voor hun kinderen doen, waarbij kinderen afhankelijker zijn en minder snel zelf denken, hebben jongeren korter de tijd om te experimenteren of risico’s te nemen. Dus als deze leeftijdsgroep al vanaf jongs af aan te weinig grenzen gesteld krijgen, is het logisch dat ze dat gedrag op zoeken.”

