We leven steeds langer, maar willen we dat wel?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is gebleken dat we gemiddeld steeds ouder worden met zijn allen. Over enkele tientallen jaren zullen zestigjarigen langer leven dan de zestigjarigen van nu. Het onderzoeksbureau gaat er dan gemakshalve vanuit dat de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg zich zullen voortzetten.

Waar het ouder worden voorheen nog in belangrijke mate hand in hand ging met fysieke ongemakken, zullen we hier volgens onderzoekers in de toekomst in minder mee te maken krijgen. Het blijkt namelijk dat we de afgelopen jaren steeds gezonder zijn geworden. De prognose is dat de levensverwachting voor mannen en vrouwen in 2040 vier jaar hoger ligt dan in de periode 2013-2016.

Slechte levensstijl

We leven dus langer en op een prettigere manier. Door onderzoeken naar gezondheid en levensverwachting zijn we steeds meer te weten gekomen. Zo weten we dat regelmatig bewegen echt helpt, en dat gezond eten ook niet onbelangrijk is. Maar hoe zit dit verder?

Volgens Andrea Maier, verouderingsonderzoeker en hoogleraar Gerontologie aan de Vrije universiteit Amsterdam, en hoogleraar Interne geneeskunde aan de Universiteit van Melbourne, is deze ontwikkeling te danken aan wetenschappers en artsen.

„Zij krijgen het steeds beter voor elkaar om ziektes te behandelen en vast te stellen. Er wordt enorm veel geïnvesteerd om zieke mensen in leven te houden. We zien steeds meer beter het maximale effect van ons handelen, omdat we in sommige gevallen onszelf een slechte leefstijl aanmeten.”

De beste preventie

Ondanks het feit dat we dus minder te maken hebben met gebreken, spelen ziektes nog altijd een grote rol. Een voorbeeld hiervan is volgens Maier overgewicht. „Overgewicht gepaard met meer ziektes die we vervolgens weer moeten behandelen. Ons BMI is de afgelopen twintig jaar enorm gestegen. Slank zijn en niet roken is de beste preventie om chronische ziektes te voorkomen.”

Is ouder worden ook wenselijk? Als het aan lezers van Metro ligt niet altijd. Lezeres Claudia Vesters is er heel blij mee dat we ouder worden. „Ik vind het geweldig dat we ouder worden, maar dan wel in goede gezondheid. Wat ik nu zie is dat heel veel mensen rond hun vijftigste levensjaar al niet meer gezond zijn en veel klachten hebben.”

Wanneer is het genoeg?

Vesters vervolgt dat ze er zelf alles aan doet om gezonder ouder te worden: „want nu in mezelf investeren, is investeren in gezond en vitaal oud worden. Om heerlijk lang te genieten van mijn gezin en het leven.”

Larissa Den Enting-Bremmer zegt: „Ik denk dat langer leven een geweldige kans is, mits je gezond van lichaam en geest bent. Wat dat betreft is het natuurlijk heel mooi als men steeds langer kan leven.”

Den Enting-Bremmer maakt hierbij wel een kanttekening: „ik vraag me wel af, wanneer is het genoeg? Wanneer denk je, als ouder wordend mens, nu heb ik echt alles gedaan wat ik wilde doen, zien, of beleven? Volgens mij komt dat moment nooit. Dus is het nooit genoeg en duurt het leven nooit lang genoeg.”

Wanda Catsman sluit zich hierbij aan: „ Mijn opa is 101. Ik hoop van harte dat ik dat niet ga halen. Hij geeft zelf al een aantal jaren aan dat hij het wel mooi geweest vindt, maar zijn hart is te sterk.”

Bucketlist

Het lijkt er dus op dat we het prima vinden om ouder te worden, zolang de kwaliteit van leven nog maar ergens op lijkt. Niet iedereen lijkt deze eis belangrijk te vinden. „Mijn bucketlist is nog erg lang, dus ik ben van plan om 115 te worden” aldus Audrey Soekhradj.

Hoewel we dus ouder worden met minder lichamelijke gebreken, sluit dat het krijgen van een ziekte niet uit. Als we ook deze willen voorkomen zullen we volgens Maier flink moeten investeren in de preventie van ziektes. „Dan staat een langer en vitaal leven weinig meer in de weg.”

Den Enting-Bremmer maakt het allemaal niet uit. „Ik kan oprecht zeggen, dat ondanks alles wat ik nog wil doen en bereiken, ik er vrede mee zou hebben als ik nu mijn ogen voorgoed zou sluiten."

