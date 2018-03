Een sociaal netwerk, financiële vrijheid, een leuke baan, een mooi huis, een liefhebbende familie, minimaal twee keer per jaar op vakantie, goed voor de dag komen en een fit lijf hebben: een ‘gelukkig leven’ vereist tegenwoordig heel wat. Daarbij komt ook nog eens een extra sociale druk: hebben anderen het niet beter voor elkaar? Waarom ‘moeten’ we allemaal maar gelukkig zijn?

Internationale dag van Geluk

Negen op de tien volwassenen in Nederland zijn gelukkig. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, dat dinsdag online is gekomen op de ‘Internationale dag van Geluk’. Ruim 7.000 mensen hebben meegedaan aan het onderzoek. Respondenten konden op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe gelukkig ze zijn. Gaven ze hun geluksgevoel een score van 7 of hoger? Dan spreken we van ‘gelukkig zijn’. Bij een score van 5 of 6 is dat ‘niet gelukkig, niet ongelukkig’ en bij een score van 1 tot en met 4 spreken we van ongelukkig zijn. Slechts drie procent van de respondenten is ongelukkig.

Uit het onderzoek blijkt dat een goede gezondheid, sociale relaties en het hebben van werk, gerelateerd zijn aan geluk. In Nederland is alles dan ook zo goed geregeld, dat we daarom zo’n hoge geluksfactor hebben, laat geluksexpert Patrick van Hees weten aan Metro. „Zo is er gelijkheid tussen man en vrouw, is de gezondheidszorg goed geregeld en je kunt zo je eigen politieke partij opzetten.”

Tegenhangers

Tegenwoordig is er veel sociale druk, wat flink wat stress kan opleveren. Vroeger was er meer structuur. „Maar het is niet dat er in de jaren '50 minder gewerkt werd. Het verschil zit hem in de manier van leven. Tegenwoordig doen we gewoon steeds meer dingen op hetzelfde moment. Vroeger werkte je bijvoorbeeld doordeweeks en ging je standaard op zondag een rondje wandelen. Nu ga je op zondag een rondje wandelen, plan je een bezoek aan de IKEA en ga je ook nog even snel bij je schoonouders op de koffie”, aldus van Hees. „Je krijgt daardoor het gevoel alsof je drukker bent. We leven nu een stuk gehaaster.”

Een van de andere factoren die veel genoemd wordt, is de keuzestress die tegenwoordig speelt. „In zekere zin kan bijvoorbeeld het kiezen tussen 27 verschillende soorten pindakaas je best wanhopig maken”, zegt Maaike Helmer (39), oprichtster van online magazine Stressed Out tegen Metro. „Tegenwoordig denk je snel: ‘Heb ik wel de juiste keuze gemaakt?’ Terwijl, als je slechts kunt kiezen tussen pindakaas en hagelslag, je veel minder snel zult twijfelen aan jezelf.”

Pressie om gelukkig te zijn

De druk om gelukkig te zijn is onder jongeren flink aanwezig. „We zijn erin gaan geloven dat geluk maakbaar is, daardoor is er een pressie ontstaan om gelukkig te zijn. Lukt het je niet, ligt het dus aan jezelf, wat je weer heel onzeker kan maken.” Helmer ziet om haar heen dat ‘status, het beste uit jezelf en het leven halen, alle kansen benutten en alles goed willen doen’, worden gezien als geluksfactoren. „Terwijl ik ook zie dat juist dat mensen ongelukkig maakt.”

„We vergelijken onszelf de hele tijd met elkaar. Dit komt natuurlijk omdat we tegenwoordig bedolven zijn onder sociale media en we vooral onze beste kant laten zien.” Helmer noemt sociale media een soort persoonlijke marketingtool. „Dat betekent dat je jezelf vergelijkt met een ideaalbeeld, maar hoe de ander zich presenteert hoeft niet per se de werkelijkheid te zijn.”

Eén ding laat je geluk niet afnemen

Maar hoe komt het, dat we ondanks de sociale media-stress, nog steeds zo gelukkig zijn? Het kan je namelijk een hoop stress opleveren, een flinke deuk in je zelfvertrouwen geven of je het gevoel geven dat je jezelf tekort doet. „Het kan natuurlijk zijn dat je ergens stress van krijgt, maar het is ook van belang of je ruimte hebt om op jouw manier met de stress om te gaan”, aldus van Hees. Geluk is volgens Van Hees een totaalplaatje. „Het gaat om de samenhang, het is niet dat één negatief punt je geluksgevoel kan wegnemen.”

