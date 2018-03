Waarom gaan we toch zo graag met de billen bloot?

De Olympische Winterspelen in Pyeongchang waren een groot succes voor Nederland. Met medailles voor onder meer Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst, Jorien ter Mors en Kjeld Nuis werden er behoorlijk wat successen geboekt. Maar als iedereen zijn dosis sport heeft gehad en de koning lang en breed naar huis is gevlogen, mogen de Paralympiërs nog op.

Een gemiste kans voor veel sportliefhebbers, zo vindt paralympiër Ronald Hertog. Hij won onder meer een bronzen medaille op het onderdeel speerwerpen in 2012 en een zilveren medaille op het onderdeel verspringen in 2016. Hertog verklaart: „Ik denk dat het vooral komt doordat we de Paralympische Spelen nog als één geheel zien. Binnen dat geheel zijn zo veel subgroepen."

Verschil

En binnen die groepen verschilt het niveau enorm, vertelt Hertog. „Als ik het op mijn 'atletiek' betrek, dan zit ik bijvoorbeeld in de onderbeenamputeeklasse. Daar is het niveau ontzettend hoog. Daar vechten we elkaar de tent uit om een paar centimeter, bij wijze van spreken. Als je dat dan vergelijkt met zittend werpen bij de dames... Daar doen er acht aan mee en die stoten niet zo ver. Dat is natuurlijk een heel andere manier van sport beleven en sport kijken."

„Er zijn gewoon klassen waar het veld niet competitief is", gaat hij verder. „Maar er zijn er ook genoeg bij waar je heel hard moet knokken voor een medaille. Ik spring ook 7,5 meter ver en ren ook bijna 40 kilometer per uur. Dat zijn prestaties waarvan mensen zeggen: 'Wow, dat wil ik zien!' En dan ook nog het vechten om centimeters. Volgens mij is dat wat sport interessant maakt om te kijken."

Koning

Ook 's lands bekendste sportfanaat, koning Willem-Alexander, is niet aanwezig op de Paralympische Spelen. De Rijksvoorlichtingsdienst verklaart: „Prinses Margriet is sinds 2005 erelid van het Internationaal paralympisch comité (IPC). In die hoedanigheid heeft zij sinds 2006 de Paralympische Spelen bijgewoond (met uitzondering van Sotsji). Daarbij vertegenwoordigt zij tevens het Koninklijk Huis."

„Ik vind het vooral heel jammer", vertelt Hertog. „Met zijn aanwezigheid heb je toch een stukje erkenning. En ik zeg niet dat we dat met de aanwezigheid van prinses Margriet en de minister van Sport totaal niet het geval is, maar toch niet zoveel als de monarch van ons land. En hij kan er als sportfanaat ook zeker van genieten!"

Stijgende lijn

Ook Marc de Hond, rolstoelbasketballer en namens de NOS commentator bij de Paralympische Winterspelen in Zuid-Korea, ziet dat de Paralympische Spelen minder aandacht krijgen dan de Olympische Spelen: „Dat is ontegenzeggelijk waar. Maar de vraag is of dat heel gek is."

Want volgens hem hangt het niet alleen met de prestaties samen of iets goed bekeken wordt. „Dat komt denk ik vooral doordat het in tegenstelling tot de Olympische Spelen nog niet echt een traditie heeft. De Paralympics zijn pas later ontstaan, daar is nu pas sinds zeven à acht jaar meer aandacht voor. En door die voorsprong weten ook de kranten dat ze over de Olympische Spelen moeten schrijven. Als Sven Kramer goud wint en dat staat niet in de krant, denkt de lezer: 'Wat is er met mijn krant aan de hand?'"

Bovendien zit er volgens De Hond absoluut een stijgende lijn in. „Bibian Mentel heeft een gouden medaille gewonnen. Daar was in bijna alle media aandacht voor en het werd bijvoorbeeld bij de Metro-app ook gepusht. De sporters timmeren aan de weg en leveren prestaties. De afgelopen Paralympische Zomerspelen in Rio (62 medailles, red.) waren natuurlijk helemaal geweldig, maar ook nu hebben we al na een paar dagen meer medailles gewonnen dan de afgelopen vier Winterspelen bij elkaar. En ook op NPO 2 hadden we zondag in de avond 'gewoon' 400.000 kijkers. Het wordt elke keer wat groter."

