Riskant? 'Red Bull heeft imago van stoer drankje'

Artsen, voedingsdeskundigen, politici: de een na de ander verklaart energiedrankjes de oorlog. Nu is het Foodwatch die Red Bull aan de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen op de vingers tikt. Betutteling of volkomen terecht?

De voedselwaakhond vraagt Red Bull om de link met sport en jongeren niet meer te leggen. Zij zijn niet de eersten, herinnert Foodwatch de drankenfabrikant aan een waarschuwing van Wereldgezondheidsorganisatie-wetenschappers vier jaar geleden. Zij veroordeelden toen al de agressieve marketing van producenten van energiedranken gericht op jongeren en sport. Max Verstappen is verreweg het bekendste gezicht van Red Bull, maar het merk sponsort bijvoorbeeld ook schaatsers Kjeld Nuis en Irene Schouten en BMX’er Twan van Gendt.

Waslijst aan negatieve aspecten

Is energiedrank echt de duivel? Als we onderzoekers en experts moeten geloven wel. „Of voedingswaren wel of niet goed zijn voor je gezondheid, hangt natuurlijk ook af van de hoeveelheid”, nuanceert sportdiëtist Neeke Smit in beginsel. Maar als we de nadelen van energiedranken op een rijtje zetten - en dan met name met het oog op kinderen - resulteert dat in een flinke waslijst.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

„Energiedranken zijn eigenlijk gewoon frisdranken met cafeïne en taurine erin”, vertelt Smit. „Naar energiedranken an sich is nog niet zoveel onderzoek gedaan, maar als je ze ontleedt in enkel ingrediënten, kun je wel een inschatting maken van de mogelijke effecten.” Net als frisdranken bevatten energiedranken veel suiker, wat bij veelvuldig gebruik leidt tot een verhoogde kans op bijvoorbeeld diabetes type 2. Hebben we het over cafeïne, dan is dit met name voor kinderen niet erg gezond. Kinderen onder de 13 jaar kunnen beter geen cafeïne binnenkrijgen, voor jongeren tussen de 13 en 18 is het advies om dagelijks niet meer dan 1 cafeïnerijke drank te nemen. In een blikje energiedrank zit ongeveer evenveel cafeïne als in een kopje koffie en 4x zoveel als in een glas cola ter vergelijking.

Effecten van cafeïne

„Kinderen hebben hiervoor een lagere drempel dan volwassenen”, legt Smit uit. „Bovenmatig gebruik van cafeïne wordt gekoppeld aan rusteloosheid, angstgevoelens, duizeligheid, hoofdpijn, slecht slapen en we zien dat hartslag en bloeddruk na het gebruik van energiedranken verhoogd zijn. Ook kan het de ontwikkeling van het zenuwstelsel beïnvloeden en verhoogt het het risico op hartproblemen. Taurine versterkt het effect van cafeïne weer.”

Metro vroeg Red Bull om een reactie op de aantijging van Foodwatch:

Red Bull richt zijn marketingactiviteiten altijd op een doelgroep vanaf 16 jaar en adverteert zelfs op een doelgroep vanaf 18 jaar. Sport is echter van alle leeftijden en succesvolle atleten bereiken heel Nederland. Op verpakkingen van energiedranken staat vermeld: "niet aanbevolen voor kinderen" en Red Bull zorgt ook voor de juiste voorlichting over sport- en energiedranken in sportkantines. De atleten waarmee Red Bull samenwerkt, drinken Red Bull omdat ze suiker en cafeïne willen binnenkrijgen als brandstof voor hun training of wedstrijd, in combinatie met water.

Stoer drankje

Wat vindt Smit van deze verklaring? „Tja, Ik vind het heel leuk dat ze op de verpakking zetten dat je het beter niet kunt drinken voor een bepaalde leeftijd, maar daar trekken kinderen zich natuurlijk niets van aan. Bovendien wordt het verheerlijkt: Red Bull heeft het imago van een stoer drankje. Max Verstappen en veel extreme sporters gebruiken het. Red Bull moet zich als fabrikant bewust zijn van de invloed die hun producten en bijbehorende marketing op kinderen hebben. En ik vraag me oprecht af of Red Bull de prestaties van sporters verbetert.”

Niet geschikt voor sport

Energiedrank valt onder de zogenaamde hypertone sportdranken, die een hogere osmotische waarde dan lichaamsvocht hebben. Hierdoor wordt het sportdrankje langzamer opgenomen dan water. Het onttrekt vocht aan je lichaam en is niet geschikt voor intensieve duurinspanning. Smit: „Ik denk dat daar vanuit veel consumenten absoluut gebrek aan kennis zit. En als zo’n drankje geassocieerd wordt met sport, waarom zou je dan denken dat het niet goed voor je is? Ik weet niet hoe die voorlichting van Red Bull in sportkantines eruitziet, maar een gedegen voorlichting is absoluut van belang.”

Is er dan helemaal niets positiefs te zeggen over energiedranken? Smit: „Als ik een voordeel moet noemen, is het dat je heel eventjes actiever bent. Voor een korte periode, een half uur tot een uur, ben je net wat meer gefocust en heb je meer energie. Daarna krijg je een keiharde dip.” Geen vleugels dus? „Voor die vleugels zou ik eerder iets gezonds eten, daar heb je langer profijt van.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar