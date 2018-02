‘Ik redde een leven met een AED'

Zaterdag zou de mooiste dag van de week moeten zijn, maar voor een 12-jarige jongen kende de wekelijkse voetbalwedstrijd bijna een fatale afloop. Drie weken geleden kreeg de kleine sportieveling op het voetbalveld in Amsterdam een hartstilstand: hij zakte in elkaar. Bernard Leenstra (29) was op dat moment toevallig in de buurt en reanimeerde de jongen met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dat redde het leven van de tiener. „Ik was enorm gespannen”, vertelt Leenstra aan Metro.

AED-reanimatie

Een AED is een draagbaar apparaat dat bij een hartstilstand het hartritme weer kan herstellen. Dat gebeurt door het geven van een elektrische schok. Iedereen kan een AED gebruiken, het apparaat geeft namelijk gesproken instructies, zodat je precies weet wat je moet doen. „Het is ontzettend eenvoudig en je kunt het eigenlijk niet fout doen”, vertelt Belinda van der Gaag van het Rode Kruis. „Het apparaat is namelijk zo slim, het zal nooit een schok toedienen wanneer dit niet nodig is.”

Toch durft twee derde van de Nederlanders zonder kennis van reanimatie géén AED te gebruiken, blijkt uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van zorgverzekeraar CZ en het Rode Kruis. Het Rode Kruis vindt deze cijfers zorgwekkend en roept alle Nederlanders op dit in een noodsituatie toch gewoon te doen. „Het apparaat is in bijna alle publieke gebouwen te vinden. Als je 112 belt worden er ook meerdere burgerhulpverleners opgeroepen. Sommigen krijgen de taak om te reanimeren, anderen de taak om het dichtstbijzijnde AED-apparaat ter plaatse te brengen.”

‘Ik heb meteen 112 gebeld’

Leenstra speelt bij dezelfde club als de 12-jarige jongen en moest diezelfde dag ook voetballen. „Ik liep langs toen ik het ongeval zag gebeuren”, aldus Leenstra. „Ik vroeg de toeschouwers wat er aan de hand was en ze wisten mij te vertellen dat er een jongetje in elkaar was gezakt. Al vrij snel kwam ik erachter dat er sprake was van een reanimatie. Ik heb een omstander gevraagd 112 te bellen en een AED laten komen.”

Het ballenhok op de voetbalvereniging

De desbetreffende voetbalclub was in het bezit van een AED, waardoor Leenstra de jongen kon helpen. „Het apparaat hing in het ballenhok op de voetbalvereniging, vijftig meter bij het ongeval vandaan”, vervolgt Leenstra. „Dat is natuurlijk geweldig”. Binnen één minuut werd het apparaat gebracht en kon Leenstra de reanimatie inzetten. „Kun je nagaan hoe belangrijk dat apparaat is. Ik wist dat als ik niet zou ingrijpen, het slecht zou kunnen aflopen.”

In het dagelijks leven heeft Leenstra als arts-assistent chirurgie op de spoedeisende hulp gewerkt, momenteel is hij arts-onderzoeker in afwachting tot een opleidingsplek bij de chirurgie. Dit soort situaties heeft hij dus alleen nog maar in professionele setting meegemaakt. „Op het voetbalveld is het toch even wat anders. Ik was enorm gespannen”, vertelt hij. „Maar door mijn werk ben ik redelijk in staat de rust te bewaren. Kalmte is de sleutel tot succes”.

Bernard Leenstra. Foto: Bernard Leenstra

Maar hoe voelt zoiets dan?

De opluchting en blijdschap raasde door het lichaam van Leenstra toen hij erachter kwam dat het jongetje weer bijkwam. „Ik was helemaal door het dolle heen.” Ook anderen toonden hun dankbaarheid tegenover Leenstra. „Ik heb ongelofelijk veel reacties gehad. Maar heel veel mensen zeggen dat je een held bent”, laat Leenstra weten. „Maar ik vind dat je pas een held bent als je je eigen leven riskeert voor dat van iemand anders”.

De kleine sportieveling heeft het gered en zijn toestand is momenteel stabiel. Volgens Leenstra is het ontzettend belangrijk dat er meer mensen een cursus gaan volgen, maar dit kan vaak een ver-van-je-bed-show zijn. „Veel mensen hebben weinig kennis van EHBO, vinden dat het een suf imago heeft of vinden het te duur.” Leenstra heeft daarom met een aantal anderen artsen Schok & Pomp opgericht: een initiatief om EHBO leuk en betaalbaar te maken. Het is namelijk van groot belang om (een beetje) kennis te hebben van EHBO: „Je kunt er simpelweg levens mee redden.”

