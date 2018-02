Boetes voor dierenliefhebbers in Oostvaardersplassen

Foto’s en filmpjes van sterk vermagerde dieren in de Oostvaardersplassen circuleren in de media. Dierenliefhebbers verenigden zich en reisden de afgelopen dagen naar Flevoland om de verhongerende beesten bij te voeren. Maar dat mag sinds dinsdag niet meer. Het gesprek dat initiatiefnemers 's middags met de provincie, de gemeente en Staatsbosbeheer hadden, heeft een teleurstellende uitkomst: mensen die de dieren bijvoeren, worden beboet.

„Een dikke teleurstelling voor heel veel mensen”, vertelt Bert Fernhout, die bij het overleg aanwezig was. „Er komt een nieuw beleid van de provincie, tot die tijd krijgt iedereen die gaat bijvoeren een bekeuring. Daar zijn ze al mee begonnen. Er was zelfs een stelling van Staatsbosbeheer dat het hooi dat er nu al ligt niet aan de dieren gevoerd mag worden.”

Natuurlijk duurt het wel even voordat dat nieuwe beleid er is. „Nee, we hebben het hier zeker niet over kortetermijn-politiek”, baalt Fernhout. „Wij hebben als advies gekregen om een petitie aan te bieden aan de provincie. Dat gaan we nu zo snel mogelijk doen. Tot die tijd verhongeren de beesten.”

Wat is er aan de hand in de Oostvaardersplassen?

De grote grazers die leven in de Oostvaardersplassen zijn al jaren een probleem. Elk jaar worden er honderden, zo niet duizenden dieren afgeschoten, omdat verwacht wordt dat ze de winter niet gaan overleven. Dit afschieten is geoorloofd op het moment dat de ribben van het beest geteld kunnen worden. Een klein gedeelte van de dieren sterft een natuurlijke dood, doorgaans van de honger. Maar of het er in de Oostvaardersplassen nu zo natuurlijk aan toe gaat, is sterk de vraag.

De Oostvaardersplassen werden ooit bedacht als industrieterrein. In de jaren ’80 heeft Staatsbosbeheer tientallen heckrunderen en konikpaarden uitgezet in het gebied en begin jaren ’90 kwamen daar nog eens tientallen edelherten bij. Dit met als doel om oernatuur te creëren. Van oernatuur is volgens critici geen sprake. De Oostvaardersplassen zijn kunstmatig gecreëerd en de dieren zijn er uitgezet. Het aantal beesten liep in een aantal jaar snel op, waardoor er voor alle grote grazers te weinig eten is.

Het is uit de klauwen gelopen, zegt actievoerder Maächa Vrolijk. „Ze gingen zich voortplanten, dat wisten we allemaal al. Wij hebben zelf dat hek erom heen gezet en daar zijn we verantwoordelijk voor. We mogen dus niet wegkijken of aan de zijlijn blijven roepen. Als elke Nederlander bijvoorbeeld al één baal hooi over het hek zou gooien…” In de door haar aangemaakte Facebook-groep ‘dieren bijvoeren oostvaardersplassen’ krijgt Vrolijk bijval van gelijkgestemden. En er zijn meer van die actiegroepen, die het heft dan maar in eigen hand nemen.

Maar bijvoeren is volgens Staatsbosbeheer niet de oplossing. Zaterdag brachten ze een statement naar buiten - overigens niet de eerste keer - waarin ze uitlegden waarom. Het verstoort het natuurlijk afweermechanisme van de dieren, door gedrag binnen de kudde leggen zwakkere dieren het af tegen sterkere dieren en komen zij niet aan bod komen bij het voederen. Als derde argument noemt Staatsbosbeheer de vicieuze cirkel die op deze manier in stand gehouden wordt: als dieren dit jaar in leven blijven, zijn er volgend jaar meer jongen. Zij moeten op hun beurt ook weer gevoerd worden.

Die redenatie klopt niet, zegt Vrolijk. „Boeren die willen dat hun vee vruchtbaarder wordt, laten de dieren expres een tijdje honger lijden. Vette beesten zijn juist heel slecht vruchtbaar. Wat Staatsbosbeheer nu doet, is ervoor zorgen dat de dieren in de Oostvaardersplassen vruchtbaarder worden. Aan de mensen vertellen ze een verhaaltje dat niet klopt."

Tijdelijke oplossing

Vrolijk ziet het bijvoederen van de dieren als een tijdelijke oplossing. Op lange termijn moeten de beesten daar weg. „Laat het een leuk recreatiegebied worden, een wandelgebied met konijnen en vogels. Het vee dat hier opgesloten staat, verhongert en moet weg. Er zijn genoeg plekken waar de dieren naartoe kunnen.” Van de politie mocht Vrolijk de afgelopen dagen haar gang gaan. Boswachters maakten wel duidelijk dat ze het er niet mee eens zijn, maar hielden het voederen niet tegen. Tot dinsdagmiddag dus.