‘#stormpoolen: sociale media zijn zo slecht niet’

Sociale media lijken de laatste tijd meer en meer negatief in het nieuws te komen. Van passief gebruik van Facebook word je volgens onderzoek ongelukkig en met de zelfmoorden van Dolly en Zeynep door cyberpesten lijkt het gebruik van sociale media zelfs gevaarlijk. Maar het kan ook anders, zo bleek tijdens de storm van afgelopen donderdag.

De zware storm zorgde bij de NS voor tal van problemen. Er lagen onder meer dertig bomen op het spoor en er waren veertig bovenleidingen gesprongen. Het deed het bedrijf besluiten om al snel het gehele Nederlandse treinverkeer stil te leggen. Daardoor waren veel mensen gestrand op verschillende treinstations.

#stormpoolen

Daarom besloot Ionica Smeets de hashtag #stormpoolen te introduceren. Iedereen die een lift nodig had of een lift kon bieden, plaatste een berichtje op Twitter de benodigde informatie. De actie werd zo’n succes dat er files ontstonden.

Waaruit ontstond dat succes? Ten eerste is het medium Twitter ideaal voor oproepen als deze. Mensen kunnen anderen zonder veel moeite retweeten en volgen zonder een werkelijke relatie met ze te hebben. Margriet de Groot van de TU Eindhoven vertelt: „Met name tweets van politici en beroemdheden worden veel gezien. Maar ook berichten van 'normale' individuen worden opgepikt op het moment dat zij zich in bijzondere omstandigheden bevinden. Bijvoorbeeld in het geval van een bijzondere gebeurtenis zoals de storm van gisteren of een terror attack: denk aan #offeneTür (waarbij mensen verblijf aanboden tijdens de aanslag in München in 2016, red.) of #stormpoolen.”

Met alleen het bereiken van mensen kom je er echter niet. Daarna moet ook een significant deel in actie komen en dat gebeurde zowel bij #offeneTür als bij #stormpoolen. Dat ligt volgens De Groot onder meer aan de goedheid van de mens. „Mensen vertonen graag pro-social gedrag, van nature willen we heel graag helpen. Het merendeel van de mensen helpt graag anderen en wordt daar ook gelukkig van. In tijden van crisis wordt er een sterker beroep op je gedaan en wordt dit gedrag geactiveerd.”

#altijdpoolen?

Het succes van #stormpoolen doet ook de vraag rijzen: is dit niet altijd mogelijk? Met #altijdpoolen in plaats van #stormpoolen en een werkend treinnetwerk zouden de fileproblemen in Nederland in ieder geval drastisch afnemen.

Een mooie gedachte, maar een utopie, aldus Ad Vonk van de ANWB. „Ik vond deze hashtag een heel mooi initiatief. De ANWB wil de mevrouw die deze actie heeft bedacht overigens ook nog wel bedanken. Maar je ziet dat alleen in uitzonderlijke gevallen mensen de deuren van hun auto openzetten als ze dat normaal niet doen. Sommigen hebben gewoon helemaal geen zin in carpoolen, maar als er mensen in nood zijn, dan doen ze het toch.”

In ieder geval hebben we na de storm van donderdag wel gezien dat sociale media helemaal zo slecht niet zijn, ziet ook De Groot. „Uit onderzoek blijkt dat Cybertrolls (mensen die zich negatief uitlaten op het internet, red.) een specifiek soort persoonlijkheid hebben en genieten van een soort alledaags sadisme. Deze minderheid is ongeveer 5 procent van de totale bevolking. In normale tijden negeert de meerderheid deze uitlatingen. In bijzondere tijden neemt sociaal gedrag de overhand.”

