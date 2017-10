'Stakingen onderwijs pas klaar na 1,4 miljard euro'

Elf weken vakantie, een beetje knutselen en werkdagen van half negen tot half vier. Klinkt als een luizenbaantje, docent in het basisonderwijs. Dat is het allesbehalve, daarom hebben leraren het werk vandaag wederom neergelegd. Dit keer voor de hele dag.

Lagere werkdruk

Het salaris moet hoger en de werkdruk moet lager. Om die reden staakte negen van de tien docenten vandaag. D66 lekte al dat er extra geld komt. Naast 270 miljoen voor extra salarissen, komt er ook nog eens 500 miljoen om de werkdruk te verlagen. In totaal 770 miljoen euro, net iets meer dan de helft van de geëiste 1,4 miljard euro. „Den Haag probeerde deze staking te temperen door gisteravond de suggestie te wekken van de 500 miljoen. Dat heeft niet geholpen”, zegt Thijs den Otter, persvoorlichter van de Algemene Onderwijsbond (AOb). „Het moet eerst zwart op wit staan dat het er ook echt komt.”

Dat de 270 miljoen euro naar salarissen gaat, wordt vastgelegd in de CAO. Het is goed voor een loonstijging van drie procent per docent. Beginnende basisschoolleraren verdienen niet slecht, de stappen omhoog zijn echter vrij klein. „Ik kan me voorstellen dat die er misschien één procent op vooruitgaan en leerkrachten die langer voor de klas staan vier procent”, zei woordvoerder Ad Veen van de organisatie van schoolbesturen in het basisonderwijs eerder tegen De Volkskrant.

Salarissen in andere landen

Hoe zit het eigenlijk met de salarissen in vergelijking tot de rest van de wereld? Nederland staat op nummer 14 in de top best betaalde leraren. Bovenaan de lijst staat Luxemburg, waar docenten beginnen met bijna 58.000 euro op jaarbasis en kunnen groeien tot ruim 100.000 euro. Zwitserland komt op de tweede plek met bijna 45.000 tot 68.000 euro op jaarbasis. In Nederland is dat nog geen 31.000 euro en groeien we tot maximaal 45.000.

De landen waar leraren het minst verdienen, liggen vooral in Oost-Europa. In Tsjechië kan een leraar maximaal 17.000 euro verdienen op jaarbasis. Het meest opvallend is Zuid-Korea. Daar begint een leraar met 23.000 euro en kan hij of zij doorgroeien tot ongeveer 64.000 euro.

Voldoende middelen om werk te spreiden

Maar dat salaris is niet het enige voor de leerkrachten. „We hopen echt dat de eisen worden ingewilligd”, zegt Den Otter. „Dat is heel belangrijk. We moeten voldoende middelen hebben om het werk te spreiden, dat is minstens net zo belangrijk als de salarissen. We kunnen niet concurreren met de arbeidsmarkt van hoger opgeleiden.” Dat de werkdruk minder moet, blijkt ook uit de cijfers. Van de basisschoolleerkrachten kampt ongeveer 25 procent met burnout-klachten. In andere werkvelden van hoger opgeleiden is dat 15 procent.

Grootste staking ooit

De AOb durft te stellen dat er vandaag zo’n 70.000 mensen op de been waren. „In het Zuiderpark in Den Haag waren er zo’n 60.000 mensen, dat overtreft de verwachtingen. In Groningen waren 6.000 mensen op de been, meer dan duizend in Helmond, een hoop in Nijmegen en dan waren er nog een aantal mensen gestrand.” Het is daarmee de grootste eendaagse staking in het onderwijs ooit, weet Den Otter. „De boodschap is wel duidelijk geworden.”

Of Den Haag gehoor gaat geven aan die boodschap, is nog even afwachten. „We gaan door tot we de 1,4 miljard krijgen. Als dat niet in het regeerakkoord staat, gaan we verder met acties. Hoe we dat precies zullen gaan doen, moeten we dan overleggen met ons partners.”