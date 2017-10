Nieuw kabinet maakt 500 miljoen vrij voor onderwijs

Vandaag zal naar verwachting zo'n 90 procent van de basisschoolleraren het werk neerleggen uit protest tegen de hoge werkdruk, het verschil tussen de lonen en die van leraren in het voorgezet onderwijs en een groeiend lerarentekort.

Toch gaat de staking gewoon door. Tijdens de staking worden zo'n dertigduizend docenten in Den Haag verwacht. Wat de beloftes betreft laat een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond weten eerst te willen zien en dan pas te geloven. CNV Onderwijs-voorzitter Loek Schueler noemt het tegen NU.nl wel ''heel mooi'' als er inderdaad 500 miljoen euro komt om de werkdruk te verminderen. ''Maar ik zie dat eerst graag zwart op wit in een regeerakkoord.''

Daarmee komen de partijen de docenten tegemoet, maar ze voldoen slechts voor een deel aan de eisenlijst van de onderwijsvakbonden. Voor het verlagen van de werkdruk was dit bedrag bedacht. De bonden willen ook een totaalbedrag van 900 miljoen euro voor het verhogen van de salarissen. Bij elkaar willen de bonden 1,4 miljard aan extra geld naar het onderwijs.

Leerkrachten in het basisonderwijs krijgen van de regeringscoalitie 500 miljoen euro om de werkdruk te verlagen. Dat lekten de formerende partijen woensdag, een dag voor de landelijke lerarenstaking. De staking gaat wel gewoon door.

