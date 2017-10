Gaan we de wolf vaker zien in Nederland?

„We wisten het meteen", zegt Karin van der Sluis (52). „Dit is geen vos en door de oren en de manier van lopen kan het geen hond zijn." De Arnhemse was samen met haar man aan het wandelen op de Veluwe, zoals ze dat zo vaak doen op zondagmiddag. Opeens zagen ze iets vreemds lopen, nadat hun Duitse herder hen daar aanwijzingen voor had gegeven. „Onze hond gedroeg zich anders dan normaal. Hij verstijfde en werd opeens heel onderdanig, terwijl hij normaal zo dominant kan zijn. Ik zei tegen mijn man: 'Dit moet een wolf zijn'."

Het klinkt misschien als een angstig scenario, maar bang waren Karin en haar man niet. „Hij bleef stilstaan en keek ons recht in de ogen. Vervolgens rende het dier langzaam weg uit onze richting. Als-ie toen in onze richting was gekomen, had ik wel anders gepiept."

Twee foto's waren genoeg

Met haar fototoestel nog in de aanslag, probeerde ze meteen op het dier in te zoomen. Heel ver kwam ze niet, maar voor de Experts van Wolven in Nederland en onderzoekers uit Duitsland ver genoeg om te kunnen bevestigen dat het inderdaad om een wolf gaat. Donderdagavond bracht de Provincie Gelderland het nieuws naar buiten: er loopt een wolf op de Veluwe.

„Toen we de twee foto's zondagavond ontvingen, zagen we duidelijk dat het niet om een hond ging", vertelt Leo Linnartz van Wolven in Nederland enthousiast. Die organisatie zet zich in voor het welzijn van wolven in Nederland. „We zagen dat de oren van het dier wollig en mooi afgerond zijn, terwijl hondenoren vaak kortbehaard en spits zijn. Ook zagen we meteen dat het dier een nette rug heeft en geen krulstaart. Dat komt allemaal overeen met een wolf. Bij dieren geldt de regel: hoe gekrulder de staart, hoe tammer het dier."

'We gaan vaker wolven zien'

In Nederland komen al zo'n 150 jaar geen wolven meer voor in de Nederlandse natuur. Maar omdat het dier zich in Duitsland sinds de jaren '90 weer meer laat zien, komt de wolf ook weer richting Nederland. Met de gespotte wolf van afgelopen zondag erbij geteld, is dit de derde keer dit jaar dat er een wolf in Nederland is gezien.

Maar de wolf was de afgelopen jaren vaker in het nieuws. Zo werd er in 2013 een dode wolf gevonden in Flevoland, waarna vervolgens bleek dat het dier daar vermoedelijk dood was neergelegd. In 2015 was de 'wonderwolf' in het nieuws, die vanuit Duitsland een flinke route door Oost-Nederland had afgelegd, maar uiteindelijk weer terugging richting Duitsland en onderweg werd doodgereden.

„Maar nu gaan we de wolf echt vaker terugzien in Nederland", zegt Linnartz. „In Duitsland leven nu zo'n 300 wolven, en dat aantal stijgt alleen maar. Logisch dat we er in Nederland ook mee te maken krijgen." De wolf die zondag is gezien, komt waarschijnlijk ook uit Duitsland.

'Het leefgebied kan oplopen tot honderden kilometers'

Want het leefgebied van de wolf is groot. „Hoe lang ze in een gebied blijven, hangt onder andere af van de voedselhoeveelheid die er is", legt Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer uit. „Het gebied waar wolven verblijven kan variëren van tientallen tot honderden kilometers." Als ze jongen krijgen, maken ze een eigen terretorium waar ze zich kunnen terugtrekken. Het gebied kan dan kleiner worden. Maar zolang ze hun liefde nog niet hebben gevonden, kunnen ze ver rondzwerven.

„De wolf van zondag, is een zwervende wolf", zegt Linnartz. Maar of de wolf alleen is, is lastig te zeggen. „Wolven vinden het net als mensen niet prettig om alleen te leven. Maar of dit dier zijn ware al is tegengekomen, weten we niet. Dat kan soms wel zeven jaar duren. Maar dat is het lot van de ontdekkingsreiziger, hè?", lacht hij.

Gevaarlijk?

En dan misschien wel de hamvraag, want hoe gevaarlijk is de wolf nu eigenlijk? Volgens de experts valt het allemaal wel mee. „Je hoeft er niet bang voor te zijn", zegt Pot. „De meeste wolven zijn bang voor mensen en zullen zich veelal schuilhouden in hun eigen leefgebied." Je moet ze alleen niet voeren, benadrukt Linnartz. „Als mensen dat doen, gaan wolven de mens associëren met het eten. Dat wordt natuurlijk levensgevaarlijk."

Maat ondanks dat de wolf vaker zal voorkomen in Nederland, is de vraag óf we 'm dan ook echt tegen kunnen komen, want wolven geven de voorkeur om 's nachts te jagen. Wil je een heel graag een wolf spotten? „Dan moet je dat 's avonds laat of 's ochtends vroeg doen", adviseert Linnartz. „Maar het blijft oppassen, want het kan zomaar zijn dat je een jonge wolf tegenkomt die minder schuw is. Oh, en vergeet ze niet op de foto te zetten. Dat vinden wij weer leuk."

Telelens

Ali B. vertelde donderdagavond in RTL Late Night dat hij ook een keer een wolf zag, in de buurt van Almere. En zoals Ali B. zijn er meer mensen die denken dat ze weleens een wolf hebben gezien. Maar het is nooit eerder iemand gelukt een wolf ook daadwerkelijk op de foto te zetten. „Het is een heel bijzonder gevoel dat het mij wel is gelukt", glimlacht Karin.

Binnenkort gaat ze een telelens voor haar camera aanschaffen. „De kans is natuurlijk heel klein dat we nog een keer een wolf tegenkomen, maar een vos van dichtbij levert vast ook mooie plaatjes op."

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar