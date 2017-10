Files worden komende tijd alleen maar langer

Wie blij was dat het nieuwe kabinet een hoop nieuwe wegen gaat aanleggen, komt toch een beetje van de koude kermis thuis. Ondanks de voornemens voor extra kilometers snelweg, zullen files de komende jaren alleen maar toenemen. Dat kost onze maatschappij op jaarbasis 3,7 miljard euro per jaar.

Aantrekkende economie

Eén van de redenen is de aantrekkende economie: naar verwachting neemt werkverkeer dit en volgend jaar 1,7 procent toe. Ook daarna zal het nog groeien, alleen met 1,2 procent wel iets minder. Het zorgt voor een langere reistijd door verkeersdrukte en extra kosten voor de maatschappij, meldt het AD op basis van een rapport van het kennisinstituut van het ministerie van Infrastructuur berekend.

De kosten komen omdat forensen en vrachtwagens langer in de file staan. Ook moeten ze omrijden en vertrekken ze eerder om niet in de file terecht te komen. Het komt volgens Arjen 't Hoen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) omdat Nederlanders verder reizen.

Langere reistijd

Die reistijd kan flink toenemen: tot en met 2022 kan het groeien met zo'n 28 procent. Het extra asfalt waar Rutte III in investeert, is pas in 2031 klaar. Er wordt dan zo'n 1000 kilometer extra weg aangelegd. Afgelopen jaren werd dat ook al aangevuld met 700 kilometer. Daardoor werd de extra reistijd op hoofdwegen met 46 procent verminderd.

In Nederland reist ongeveer 60 procent van de forensen met de auto. 13 procent gaat met de trein en slechts 8 procent komt op de fiets naar kantoor.