Zij maken een sport van spotgoedkoop vliegen

Voor een prikkie op vakantie, dat willen we allemaal wel. Het kan ook. Tenminste, als je echt je best doet en weet hoe je te werk moet gaan. Metro sprak met drie mensen die zo goedkoop mogelijk de wereld rond vliegen tot een kunst hebben verheven.

Robert-Jan (38) herinnert zich die goede oude tijd waarin het extreem budgetvriendelijk vliegen op gang kwam: „Toen je nog voor 1 cent heen en terug kon vliegen met enkel 10 euro aan creditcardkosten. Ik heb 2 à 3 jaar als een idioot Europa door gevlogen.” Zijn ultieme truc geeft hij niet prijs - „ik heb een geniale app in mijn hoofd die ik nog wil ontwikkelen” - maar zijn tips gaan verder dan de standaard trucjes die de gemiddelde reisliefhebber gebruikt voor een goedkope vlucht.

Google Flights

Natuurlijk is hij bekend met Skyscanner, maar de methode van Robert-Jan vergt wat meer denkwerk. „Ik heb meerdere schermen, waarop de websites van verschillende maatschappijen open staan. Zo kan ik zien wat er allemaal aansluit. En ik gebruik Google Flights, dat is echt een verademing. Ik reken echt alles uit.” Andere trucs van Robert-Jan? Vroeger vloog hij regelmatig op onmogelijke tijdstippen, maar dat is hij minder gaan doen. Hij blijft echter flexibel: „Ik ben niet gefixeerd op een datum.” Een koffertje dat op alle vluchten mee mag voor de prijs van handbagage en niet moeilijk doen over zitplekken, want: „het moet wel een beetje rock ‘n’ roll blijven.” Aanbiedingen van reisorganisaties krijgt Robert-Jan ook in zijn mailbox, maar die negeert hij over het algemeen. „Die passen vooral in de ratio van de vluchtmaatschappij zelf. Je kunt altijd wel een goedkope vlucht vinden.”

Robert-Jan reist om het reizen zelf en niet om zichzelf van A naar B te kunnen verplaatsen. Hij ziet reizen als een avontuur en wil het liefst zoveel mogelijk plekken zien. Zo vloog hij afgelopen zomer naar zijn schoonouders in Thessaloniki, een reisje dat hem door de vluchten alleen al 380 euro zou kosten. „Dat vond ik teveel en ik begon te denken: ‘waarschijnlijk hoeven mensen die in Rome wonen niet per se naar Thessaloniki.’ Dat klopte. Ik zag een goedkope heenvlucht via Rome en terug ging ik via Milaan. Voor 180 euro in totaal ben ik uiteindelijk in drie steden geweest.” Ondanks alles hoopt Robert-Jan overigens wel dat de milieukosten doorberekend worden. Dat klinkt paradoxaal, maar: „Juist als je veel en goedkoop vliegt ga je de waanzin achter de prijzen in zien.”

Rick (21) is al van kleins af aan geïnteresseerd in de luchtvaart. „Vanaf mijn zestiende ben ik fanatiek vluchten gaan zoeken. Wat is goedkoop en hoe ver kan ik komen met welke verbindingen?” Zo vloog Rick bijvoorbeeld vanaf Amsterdam naar Hamburg om vanuit daar door te gaan naar Mallorca om een terrasje te pakken met vrienden en niet veel later weer terug te vliegen.

Alleen reizen is hij inmiddels wel gewend. „Het is heel leuk omdat je op een gegeven moment mensen leert kennen die hetzelfde doen. De keer daarop kun je dan bijvoorbeeld samen gaan.” Of Rick nog wat tips voor ons heeft? „Ik kijk voornamelijk naar de low cost carriers en houd het routenetwerk goed in de gaten. Als er nieuwe bestemmingen bij komen, zijn die vaak goedkoper. Ook de bestemmingen waar meerdere malen per dag op gevlogen wordt, zijn vaak voor minder geld te bereiken. Kijk ook eens naar de onbekende maatschappijen.”

Lekker vroeg vliegen

Om half 5 ‘s ochtends vliegen is voor Rick trouwens ook geen punt. Sterker nog, hij vliegt graag vroeg omdat hij op zijn overstaplocatie dan voldoende tijd heeft om de stad in te gaan. „Je vliegt voor 70 euro rechtstreeks van Amsterdam naar Barcelona, maar je kunt ook voor 20 euro van Amsterdam naar Londen en voor nog eens 20 euro van Londen naar Barcelona.”

Op dit moment is Rick bezig uit te pluizen hoe hij voor zo min mogelijk geld naar Dubai vliegt. Via Istanbul of Reykjavik bijvoorbeeld. Dit vergt wel wat meer zoekwerk dan normaal gesproken het geval is, maar dat is voor hem geen punt. „Ik vind het heel leuk om te zoeken. Ik krijg een paar keer per week appjes van mensen die vragen: ‘kun je me helpen zoeken?’ Misschien moet ik daar iets mee doen!”

Nicky (22) vliegt veel buiten Europa. Óók met flinke kortingen. Binnenkort vliegt hij voordelig naar Nairobi en op een vlucht naar Buenos Aires bespaarde hij al eens 500 euro. Die ene vlucht werden er drie, want hij moest twee keer overstappen. Op Rome en op Atlanta. Maar in tegenstelling tot velen vindt hij het geen punt om tijd te spenderen op het vliegveld.

„In Rome hoefde ik maar tweeënhalf uur te wachten, maar in Atlanta was het negen uur. Dat was wel even doorbijten”, vertelt Nicky. Wat je dan doet om de tijd te doden? „Heel veel rondjes lopen op het vliegveld en de winkels bekijken. En slapen op een stoeltje.” Nicky heeft het ervoor over en geef hem eens ongelijk: „Van 500 euro kun je in Zuid-Amerika heel leuke dingen doen.”

De prijzen dalen

Net als Robert-Jan en Rick is Nicky bedreven in het zoeken naar de goedkoopste vluchten. „Meestal wacht ik het een aantal dagen af. Als ik een stijgende lijn zie in de prijs, stop ik even met zoeken. Daalt de prijs, dan wordt het tijd om snel te boeken.” Een andere tip van Nicky is om uit te zoeken of de vliegtuigen al vol zitten en je overstappen vooral zelf te regelen en niet over te laten aan externe partijen.

Dus komt het regelmatig voor dat Nicky dagenlang zoekt naar de goedkoopste manier om zijn bestemming te bereiken. Dat vindt de student toerisme, die tijdens zijn stage bij China Airlines veel ervaring opdeed met het combineren van tickets, helemaal niet erg. „Ik vind het leuk om het uit te zoeken en zie het als een uitdaging om het risico te lopen dat je je aansluitende vlucht misschien mist.”