Plastic scheiden doet weinig voor het milieu

Ben je ook zo trouw in het scheiden van je afval? Het scheiden van plastic lijkt voor het milieu helaas weinig zin te hebben. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport dat vandaag verschijnt. Het CPB roept op om te kijken naar oplossingen, in plaats van nog meer kunststof verpakkingen in te zamelen, meldt de NOS.

In Nederland verzamelen we op veel plekken plastic verpakkingen apart. Vooral flessen worden gerecycled tot nieuwe plastic producten. Toch bestaat het grootste deel uit afval dat niet geschikt is om opnieuw te gebruiken, zoals pakjes of folie. Dat wordt dus alsnog verbrandt.

Weinig voor CO2-uitstoot

En dat zorgt helaas niet voor een bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot, die is volgens het CPB slechts verminderd met ongeveer 0,1 tot 0,15 procent. Dat kun je vergelijken met de uitstoot van minder dan een procent van al het wegverkeer in Nederland. „Dit lijkt bescheiden in verhouding tot de omvang van de maatregel”, stelt het CPB in het rapport.

Ook voor de plastic soep, de ophoping van plastic in de zee, doet afval scheiden niet per definitie veel goeds. Het kan zelfs een averechts effect hebben. Gemeenten belonen inwoners vaak als ze weinig restafval inleveren.

Gtf-afval

Als er betaald moet worden voor restafval, gooien mensen soms ook plastic bij het gft-afval. Op dit moment bestaat 1 tot 2 procent van het gft-afval uit plastic. Dat wordt vermalen en belandt via compost in het oppervlaktewater.

Gelukkig komen de onderzoekers ook met oplossingen. Een uitbreiding van het statiegeldsysteem behoort tot een van de mogelijkheden om zwerfafval te verminderen. Het niet stimuleren door gemeenten om zoveel mogelijk plastic in te zamelen, valt ook onder een oplossing. Het is beter om plastic in te zamelen dat van goede kwaliteit is, zodat er beter kan worden hergebruikt. Als laatste zijn strengere maatregelen door de overheid tegen producenten ook een optie.