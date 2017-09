Plastic scheiden? Dit is pas goed voor het milieu!

We zitten er net lekker in: plastic gaat bij het plastic en gft-afval scheid je weer van het glas. We scheiden er flink op los. Maar plastic scheiden blijkt toch niet zo goed voor het milieu als we dachten, blijkt uit een rapport van het CPB.

In Nederland verzamelen we op veel plekken plastic verpakkingen apart. Vooral flessen worden gerecycled tot nieuwe plastic producten. Toch bestaat het grootste deel uit afval dat niet geschikt is om opnieuw te gebruiken, zoals pakjes of folie. Dat wordt dus alsnog verbrand.

Wat is er aan de hand?

Als eerste produceren we de afgelopen vijftig jaar steeds meer kunststof dan daarvoor en dat blijft naar verwachting stijgen. Het gebruik van al dat plastic zorgt voor vervuiling van onze leefomgeving, zoals de plastic soep in de zee, en de uitstoot van CO2 wordt hoger.

Dat we afval scheiden is niet kansrijk. Een groot deel van het plastic afval bestaat namelijk uit een mix, een samenstelling van allerlei kleine soorten plastic, folies. Met al die kleine folies kan weinig worden gedaan, waardoor de marktprijs laag tot negatief is. Daarnaast is kunststof dat uit gescheiden huishoudelijk afval bestaat, ook nog erg duur. Een verbetering kan wel worden gemaakt, maar ook dat is weer duurder. Als laatste zorgen bioplastic en recycling maar voor beperkte alternatieven als grondstof voor nieuw plastic.

Verpakkingsprullenbak

Het goede nieuws? Er is wel een kleine winst bij de reductie van CO2-uitstoot. Veel is het helaas niet, slechts 0,1 tot 0,15 procent. Ook gaat het CPB kijken of het uitbreiden van het statiegeldsysteem een goede oplossing kan zijn. In Berlijn is dat al zo, vertelt Metro-lezer Eva. Ze vertrok drie jaar geleden naar Duitsland. „Je krijgt zelfs statiegeld op drankblikjes, wat in de verpakkingsprullenbak natuurlijk al veel scheelt.”



„In Nederland deden we alleen maar de basis: papier, glas en rest”, vertelt de inmiddels Berlijnse. „Ook omdat het toen in onze wijk helemaal niet mogelijk gemaakt werd. Toen we drie jaar geleden naar Berlijn verhuisden en alle mogelijkheden werden gegeven om uitgebreid ons afval te scheiden, hebben we dat meteen gedaan.”

Alle kleine beetjes

Hoe zit het in Nederland? In veel gemeenten is het verplicht om je afval te scheiden, zo ook in Groningen. „Afval scheiden deed ik in voor het milieu en omdat het hier verplicht is”, vertelt Bettie uit Groningen. „Bij plastic zakken zie je namelijk al snel dat er iets anders in zit, dus dan nemen ze het ook niet mee.” Dat het uiteindelijk niet veel voor het milieu uitmaakt, maakt voor Bettie niks uit: „Alle beetjes helpen!”

Hidde uit Amsterdam vindt het belangrijk dat zaken gerecycled worden ter besparing van grondstoffen en milieu. Dat het weinig uit blijkt te maken of je plastic scheidt of niet, verbaast hem niet. „Ik heb er een tijdje geleden ook wel iets over gehoord, maar vind het wel verbazingwekkend dat ik nog niks gelezen heb over een oplossing. Behalve statiegeld en het dwingen tot het gebruik van minder plastic, maar hoe dan?” In principe scheidt hij zijn afval wel, maar smokkelt wel zo nu en dan. „Als ik geen bak of doos voor papier in huis heb gooi ik het wel eens in de vuilnisbak, maar glas smokkel ik nooit.”

In Duitsland blijkt dat dus uiteindelijk vrij makkelijk. „Het is hier de normaalste zaak van de wereld om afval te scheiden”, vervolgt Metro-lezer Eva. „De gemeenschappelijke containers per huis zijn ook voor alle afvalvormen gemaakt. Gft, papier, glas, verpakkingen en rest. Wij zijn zelf vrij actief in het scheiden van het afval, ik geloof er wel in dat alle beetjes helpen. Maar het wordt je dus ook wel gemakkelijk gemaakt door het aanbod van alle containers.”

Hoe belast je het milieu minder?

Het milieu minder belasten zit in allerlei kleine hoekjes. Bijvoorbeeld in eten. „Vervang twee keer per week vlees door een vegetarisch alternatief”, tipt het WNF. Andere tips zijn koken met seizoensgroenten, koken met het deksel op de pan en zodra de pasta kookt, het vuur uitdraaien. De pasta wordt namelijk ook gaar in het warme water zonder dat het constant kookt. Kun je echt niet zonder vlees? Kies dan voor de biologische variant.

Andere tips zijn water uit een herbruikbare fles of beker drinken, dat kan overigens ook met je koffie to go, minder lang douchen en overschakelen op groene stroom.